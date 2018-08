24 de agosto de 1985: ‘The Power of Love’ eleva a Huey Lewis and the News al #1

24 de agosto del 2018 // Billboard // Foto: Amazon

En un día como hoy del año 1985, la canción ‘The Power of Love’ de Huey Lewis and the News llegó al puesto #1 de las Hot 100 de Billboard, donde se mantuvo por 2 semanas. ‘The Power of Love’ fue la primera canción en llevar a la banda estadounidense al primer puesto.

‘The Power of Love’ fue parte de la banda sonora de la famosa trilogía de películas ‘Back to the Future’, la cual protagoniza a Michael J Fox y Christopher Lloyd. La canción fue nominada a un Academy Award en la categoría de Mejor Canción Original, aun que perdió contra ‘Say You, Say Me” de Lionel Richie.