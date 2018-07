25 de julio de 1970: The Carpenters llegan al #1 por un mes con (They Long to Be) Close to You

25 de julio del 2018 // Billboard // Foto: Discover Music

En un día como hoy del año 1970, la banda The Carpenters, compuesta por los hermanos Richard y Karen Carpenter, llegaron al #1 de la lista Billboard con el éxito “(They Long to Be) Close to You”.

Originalmente, Herb Albert iba a cantar la canción, pero no le gustó su versión así que se le dio la oportunidad a The Carpenters. La canción le ganó su primer Grammy a los hermanos Carpenter en la categoría “Bets Contemporary Performance by a Group, Duo or Chorus”. Los Carpenters ganaron un total de 3 Grammys durante su carrera.