La Juventus, indicó que la adquisición del jugador portugués se llevó a cabo por (117 millones de dólares) más la contribución de solidaridad provista por las regulaciones de la FIFA y los costos adicionales de (14 millones de dólares).

Cristiano, comparte su pagina web: “Solo tengo sentimientos de enorme agradecimiento para este club, para esta afición y para esta ciudad. Solo puedo dar las gracias a todos ellos por el cariño y afecto que he recibido, he llegado el momento de abrir una nueva etapa de mi vida y por eso he pedido al club que acepte traspasarme y pido comprensión a mis seguidores”.

El contrato de Ronaldo con el equipo italiano es por cuatro años, hasta el 30 de junio de 2022, añade la nota.