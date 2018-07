Demandan a Ed Sheeran por plagio

3 de julio de 2018//infobae.com//Foto: Fmdos

El cantante y compositor británico está siendo acusado por plagiar la canción “Let’s get it on” de Marvin Gaye, para su éxito de ventas “” Thinking Out Loud”.

La demanda presentada en una corte federal de Nueva York por la empresa, Structured Asset Sales, exige el pago de 100 millones de dólares por daños y perjuicios, ya que aseguran que la canción de Sheeran es una copia exacta del tema de Gaye y tiene el mismo ritmo, melodía, harmonía, batería, coros, tempo y sincopas.

El sencillo de Sheeran fue nominado en 2016 al Grammy por Mejor Grabación, Mejor Actuación y Mejor Canción del Año.