Demi Lovato hospitalizada por supuesta sobredosis

25 de julio del 2018 // CNN // Foto: The Wrap

La cantante estadounidense Demi Lovato fue admitida a un hospital en Los Angeles ayer tras una supuesta sobredosis de heroína. Actualmente, Lovato está estable y consciente en la hospital pero todavía no se saben muchos detalles sobre su incidente.

La hospitalización de la cantante de 25 años viene un par de semanas después de que ella admitió en su nueva canción “Sober” que había reincidido en su adicción. Anteriormente, Lovato había mantenido su sobriedad por 6 años.

Demi Lovato se convirtió en una estrella del pop tras éxitos como “Don’t Forget”, “Confident”, “Sorry not Sorry” y “Cool for the Summer”.