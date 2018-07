Un día como hoy: las canciones que llegaron al #1 alrededor del mundo

27 de julio del 2018 // ThisDayInMusic // Foto: ViniloNegro

En un día como hoy del año 1985, el cantante estadounidense Paul Young llegó al #1 de las Hot 100 de Billboard en los Estados Unidos con la canción “Every Time You Go Away”. La canción fue escrita por Daryl Hall y originalmente fue grabada por la famosa banda Hall and Oats para su noveno álbum.

Del otro lado del charco, en el Reino Unido, en un día como hoy del año 1996, las Spice Girls empezaron una racha de 7 semanas en el #1 de las Billboard Hot 100 británica con “Wanabee”. La canción sobre el poder femenino se convirtió en el sencillo más vendido de un grupo femenino, con más de 6 millones de copias.