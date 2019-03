Videos del Hit Parade, domingo 24 de marzo de 2019

24 de marzo de 2019 // YouTube // Foto: YouTube

Le presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana:

20. Sola/ Luis Fonsi

18. Sweet but psycho/ Ava max

18. Destino/ Greeicy ft Nacho

17.Progreso/ Alesso

16.Electricity/ Silk City ft Dua Lipa

15. La solución/ Laura Pausini ft Carlos Rivera

14. Play/Jax Jones ft Years & Years

13. Swoon/ Tom & Collins

12. Esa Mujer/ Diego Torres

11. Sería más fácil/ Carlos Rivera

10. Maneras de amar/ Santos Diablos

9. La Plata/ Juanes

8. Calma/ Pedro Capo

7. Who Do You Love/ Chainsmokers ft 5 Seconds of Summer

6. Vas a quedarte/ Aitana

5. 7 Rings/ Ariana Grande

4. Con una mirada/ Ana Guerra

3. Sucker/ Jonas Brothers

2. En el borde/ Los vegas

1. 365/Zedd ft Katy Perry