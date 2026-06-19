Minsa investiga brote de norovirus que ha afectado a más de 120 personas en David
El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene una investigación epidemiológica tras el aumento de casos de enfermedades gastrointestinales registrados en el distrito de David, provincia de Chiriquí, donde más de 120 personas han requerido atención médica. De acuerdo con información publicada por TVN Noticias, los análisis realizados a las primeras muestras permitieron identificar la presencia de […]
UAF suspende sus plataformas tras la divulgación de documentos en un presunto ciberataque
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) suspendió temporalmente el acceso a sus plataformas digitales después de que un supuesto hacker difundiera documentos que, presuntamente, fueron obtenidos mediante un ciberataque contra la institución. Según informó La Prensa, la decisión busca contener el incidente mientras se desarrollan las investigaciones para determinar el alcance de la posible intrusión […]