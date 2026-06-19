El Ministerio de Salud (Minsa) mantiene una investigación epidemiológica tras el aumento de casos de enfermedades gastrointestinales registrados en el distrito de David, provincia de Chiriquí, donde más de 120 personas han requerido atención médica. De acuerdo con información publicada por TVN Noticias, los análisis realizados a las primeras muestras permitieron identificar la presencia de […]