11 de diciembre de 2018//informador.mx//Foto: YouTube

Netflix anunció mediante sus redes sociales que estrenará serie sobre Selena Quintanilla. La plataforma publicó: “La historia oficial de @SelenaLaLeyenda llegará a Netflix. ¿Y saben qué? Me emociona, ya no razono, no lo puedo controlar. Más bidi bidi bom bom en Netflix”.

La familia de la artista fallecida estadounidense se hará cargo de desarrollar y producir dicha historia de la leyenda musical.

💞Bidi Bidi Bom Bom 💞 @SelenaLaLeyenda’s incredible life story is coming to Netflix as a scripted series! @selena_netflix was developed alongside and will be executive produced by The Quintanilla family #NetflixNewsWeek pic.twitter.com/5rljwl8k37

— Selena: The Series (@selena_netflix) December 11, 2018