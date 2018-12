Diana villamonte lista para la final de “La Voz México”

13 de diciembre de 2018//informador.mx//Foto: Vallarta Opina

Diana Villamonte, la cantante Panameña y radicada en México (Puerto Vallarta), se encuentra lista para la gran final de “La Voz México”, en donde competirá junto a su compañero Ley del “Teams Maluma”.

Diana explica: “Todavía no me la creo, para mí es muy raro, no me acostumbro a esto de ser una de las perfiladas para ganar la competencia, pero estoy viviendo la experiencia, ya casi llega el domingo de la final. Realmente lo más bonito de la competencia ha sido todo el proceso de aprendizaje, el hecho de que no sabes a quién te vas a encontrar o a quién vas a conocer, además de todos los coaches y los artistas que ves de cerca. Será un show muy variado, entre las canciones que cantaremos los concursantes, habrá sorpresas, será un show muy explosivo, así es que no deberían perdérselo”.

El espectáculo llevará a cabo el domingo 16 de diciembre de 2018.