Pronto dará inicio el Festival Internacional de Cine de Panamá

2 de abril de 2019//IFF//Foto:

delefoco.com

La octava edición del Festival Internacional de Cine de Panamá, dará inicio éste jueves 4 de abril de 2019 y les traemos las películas que se estarán presentando:

Perspectiva Panameña

Azuquita

Calypsonians

Huaquero: Prófano de las sombras

Los Nietos del Jazz

Programa Verde

Inverting Tomorrow

Sharkwater Extinction

The Biggest Little Farm

Portal Internacional

Akasha

Burning

Cafarnaum

Cold Sweat

Cold War

Custodia

Dogman

Erased

Falls Around Her

Gloria Bell

I am not a witch

Leto

Never Look Away

One Day

Si la Colonia hablara

The Sentence

Transit

Un Asunto de Familia

Working Woman

Portal Iberoamericano

Temporada de Caza

Yo, Imposible

Yuli

Pájaros de Verano

Pedro e Inés

Retablo

Rojo

Sueño Florianópolis

Tarde para morir joven

La muerte y los otros

Las niñas bien

Las Vegas

Línea 4

Acusada

Belmonte

Benzinho

Carmen y Lola

Ché, memorias de un año secreto

El amor menos pensado

El Reino

La camarista

La flor de la vida

Los Reyes

Los tiburones

Presentaciones Especiales

Fly Away

Geisha: Una historia de altura

La estación seca

Río de Oro

Roma

Stand And Deliver

Para toda la familia

Abe

El Ángel en el Reloj

Mirai, Mi Hermana Pequeña

Tito y los Pájaros

Historias de América Central y del Caribe

Apego

Cascos Indomables

Aquí y ahora

El Despertar de las Hormigas

El viaje extraordinario de Celeste García

José

La asfixia

Miriam Miente

Panamá Radio

Sprinter

Temblores

Tierras Altas

Un traductor.