4 de abril de 2019//elpais///Foto:

instagram

El cantante y compositor español Alajandro Sánchez Pizarro, musicalmente conocido como Alejandro Sanz, aplaza el lanzamiento de su disco #ElDisco, justamente a un días de su lanzamiento, por problemas de neumonía y al que debe guardar reposo absoluto.

Sanz, publicó en su cuenta de Instagram “Ganas es la mejor palabra que define #ElDisco, ganas de enseñaros lo que él ha extraído de mí y yo de él. Cada detalle, cada rasgo, cada nota, cada palabra vuestra empujándome a crear lo que el viernes dejará de ser mío para ser sólo vuestro. Una neumonía me ha obligado a suspender temporalmente todas las actividades programadas para el lanzamiento de #ElDisco, los medios, mis fans me esperaban y no hay peor sensación que no llegar donde eres esperado. Es cuestión de días pero aún así tengo que curarme bien para retomar con más ganas aún hasta rendir el 1000% en #LaGira y que entendáis por qué este disco se llama #ElDisco. Os quiero” .

Por el momento se desconoce cuando se reincorporará.