Justin Bieber se aleja por un tiempo de la música

26 de marzo de 2019//informador.mx//Foto:

La Tercera



El cantante canadiense Justin Bieber, publicó en sus redes sociales que se alejará por un tiempo de la música para dedicarle tiempo a su familia y para solucionar algunos problemas de estados de ánimo, “La música es muy importante para mí, pero nada viene delante de mi familia y mi salud”, detalló.

“Leí muchos mensajes que decían que querías un álbum, hice una gira por toda mi vida adolescente y a principios de los 20 me di cuenta y como ustedes probablemente vieron, no estaba contento en la última gira y no merezco eso, y tú tampoco, no te lo mereces, pagas dinero para venir a tener un animado concierto ligero, divertido y enérgico, y no pude emocionalmente darte eso cerca del final de la gira”. Fue parte de lo que escribió.

Bieber, asegura que regresará con un nuevo album lo antes posible.