Camila Cabello se retira temporalmente de la música

12 de diciembre de 2018//nacionrex.com//Foto: Dicomania

La cantante y compositora cubana Camila Cabello, anuncia mediante su cuenta de Twitter, que se retira temporalmente de la música, ya que tomará un descanso después de seis años de carrera. Considera que ésto la ayudará a llenarse de inspiración para su próximo disco. La artista, no notificó por cuanto tiempo será, pero seguramente preparará muchos éxitos para el año 2019.

taking my first real break in 6 years – gonna get some rest and inspiration for the next era, I CAN’T WAIT ✨✨✨✨

— camila (@Camila_Cabello) December 9, 2018