Hit Parade del domingo 25 de abril de 2021

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25 de abril de 2021//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. LIFE GOES/ BTS

19. SPACEMAN/ NICK JONAS

18. EL AIRE/MORAT

17. FOLLOW/IMAGINE DRAGONS

16. TEARS OF GOLD/ CARRIE UNDERWOOD & DAVID BISBAL

15. 911/ LADY GAGA

14. GIRL LIKE ME/ BLACK EYED PEAS & SHAKIRA

13. CANCIÓN BONITA/ CARLOS VIVES Y RICKY MARTIN

12. ANYONE/ JUSTIN BIEBER

11. TOTO/NYNO VARGAS & MALA RODRÍGUEZ

10. LOSE SOMEBODY/KYGO & ONE REPUBLIC

9. MOOD/24K GOLDN FT. IANN DIOR

8. TAN ENAMORADOS/ CNCO

7. WE’RE GOOD/ DUA LIPA

6. MY HEAD MY HEART/AVA MAX

5. THE BUSINESS/TIESTO

4. LISTO PA’ BAILAR/ NATALIA OREIRO

3. PEACHES/JUSTIN BIEBER FT. DANIEL CAESAR & GIVEON

2. UP/CARDI B

1. BEAUTIFUL MISTAKE/MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION