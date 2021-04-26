Hit Parade del domingo 25 de abril de 2021
25 de abril de 2021//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. LIFE GOES/ BTS
19. SPACEMAN/ NICK JONAS
18. EL AIRE/MORAT
17. FOLLOW/IMAGINE DRAGONS
16. TEARS OF GOLD/ CARRIE UNDERWOOD & DAVID BISBAL
15. 911/ LADY GAGA
14. GIRL LIKE ME/ BLACK EYED PEAS & SHAKIRA
13. CANCIÓN BONITA/ CARLOS VIVES Y RICKY MARTIN
12. ANYONE/ JUSTIN BIEBER
11. TOTO/NYNO VARGAS & MALA RODRÍGUEZ
10. LOSE SOMEBODY/KYGO & ONE REPUBLIC
9. MOOD/24K GOLDN FT. IANN DIOR
8. TAN ENAMORADOS/ CNCO
7. WE’RE GOOD/ DUA LIPA
6. MY HEAD MY HEART/AVA MAX
5. THE BUSINESS/TIESTO
4. LISTO PA’ BAILAR/ NATALIA OREIRO
3. PEACHES/JUSTIN BIEBER FT. DANIEL CAESAR & GIVEON
2. UP/CARDI B
1. BEAUTIFUL MISTAKE/MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION