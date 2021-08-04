Hit Parade del domingo 1 de agosto de 2021

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1 de agosto de 2021//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. DEJA VU/ OLIVIA RODRIGO

19. DOOM DOOM TA/ TRI-BE

18. PEACHES/ JUSTIN BIEBER & DANIEL CAESAR, GIVEON

17. BEAUTIFUL MISTAKES/ MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION

16. CANCIÓN BONITA/ CARLOS VIVES Y RICKY MARTIN

15. THE BUSINESS/ TIESTO

14. VUELVE VUELVE/ DAVIS BISBAL Y DANNA PAOLA

13. BAD HABIT/ ED SHEERAN

12. FOLLOW/IMAGINE DRAGONS

11. ME HACES FALTA/ LEO GOLD FARD

10. LEAVE THE DOOR OPEN/BRUNO MARS, ANDERSON PAAK & SILK SONIC

9. IDIOTA/MORAT Y DANNA PAOLA

8. HEAT WAVES/GLASS ANIMALS

7. ESTE CORAZÓN/ FONSECA Y DIEGO TORRES

6. DOS VECES/ DAVID BISBAL Y LUIS FONSI

5. HIGHER POWER/COLDPLAY

4. QUE RICO FUERA/ RICKY MARTIN Y PALOMA MAMI

3. NO ES NO/ JOEY MONTANA Y PITIZION

2. LEAVE BEFORE YOU LOVE ME/ MARSHMELLO & JONAS BROTHERS

1. PERMISSION TO DANCE/ BTS