Hit Parade del domingo 1 de agosto de 2021
1 de agosto de 2021//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. DEJA VU/ OLIVIA RODRIGO
19. DOOM DOOM TA/ TRI-BE
18. PEACHES/ JUSTIN BIEBER & DANIEL CAESAR, GIVEON
17. BEAUTIFUL MISTAKES/ MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION
16. CANCIÓN BONITA/ CARLOS VIVES Y RICKY MARTIN
15. THE BUSINESS/ TIESTO
14. VUELVE VUELVE/ DAVIS BISBAL Y DANNA PAOLA
13. BAD HABIT/ ED SHEERAN
12. FOLLOW/IMAGINE DRAGONS
11. ME HACES FALTA/ LEO GOLD FARD
10. LEAVE THE DOOR OPEN/BRUNO MARS, ANDERSON PAAK & SILK SONIC
9. IDIOTA/MORAT Y DANNA PAOLA
8. HEAT WAVES/GLASS ANIMALS
7. ESTE CORAZÓN/ FONSECA Y DIEGO TORRES
6. DOS VECES/ DAVID BISBAL Y LUIS FONSI
5. HIGHER POWER/COLDPLAY
4. QUE RICO FUERA/ RICKY MARTIN Y PALOMA MAMI
3. NO ES NO/ JOEY MONTANA Y PITIZION
2. LEAVE BEFORE YOU LOVE ME/ MARSHMELLO & JONAS BROTHERS
1. PERMISSION TO DANCE/ BTS