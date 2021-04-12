Hit Parade del domingo 11 de abril de 2021
11 de abril de 2021//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. LEVITATING/ DUA LIPA & DABABY
19. THE BUSINESS/TIESTO
18. LIFE GOES/ BTS
17. SE NOS FUE LA MANO/ LUIS FONSI Y EDNITA NAZARIO
16. SPACEMAN/ NICK JONAS
15. EL AIRE/MORAT
14. PEACHES/JUSTIN BIEBER FT. DANIEL CAESAR & GIVEON
13. VACÍO/LUIS FONSI Y RAW ALEJANDRO
12. 911/ LADY GAGA
11. GIRL LIKE ME/ BLACK EYED PEAS & SHAKIRA
10. LISTO PA’BAILAR/ NATALIA OREIRO
9. TEARS OF GOLD/ CARRIE UNDERWOOD & DAVID BISBAL
8. TOTO/NYNO VARGAS & MALA RODRÍGUEZ
7. LOSE SOMEBODY/KYGO & ONE REPUBLIC
6. TAN ENAMORADOS/ CNCO
5. ANYONE/ JUSTIN BIEBER
4. WE’RE GOOD/ DUA LIPA
3. MY HEAD MY HEART/AVA MAX
2. BEAUTIFUL MISTAKE/MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION
1. UP/CARDI B