Hit Parade del domingo 11 de abril de 2021

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11 de abril de 2021//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. LEVITATING/ DUA LIPA & DABABY

19. THE BUSINESS/TIESTO

18. LIFE GOES/ BTS

17. SE NOS FUE LA MANO/ LUIS FONSI Y EDNITA NAZARIO

16. SPACEMAN/ NICK JONAS

15. EL AIRE/MORAT

14. PEACHES/JUSTIN BIEBER FT. DANIEL CAESAR & GIVEON

13. VACÍO/LUIS FONSI Y RAW ALEJANDRO

12. 911/ LADY GAGA

11. GIRL LIKE ME/ BLACK EYED PEAS & SHAKIRA

10. LISTO PA’BAILAR/ NATALIA OREIRO

9. TEARS OF GOLD/ CARRIE UNDERWOOD & DAVID BISBAL

8. TOTO/NYNO VARGAS & MALA RODRÍGUEZ

7. LOSE SOMEBODY/KYGO & ONE REPUBLIC

6. TAN ENAMORADOS/ CNCO

5. ANYONE/ JUSTIN BIEBER

4. WE’RE GOOD/ DUA LIPA

3. MY HEAD MY HEART/AVA MAX

2. BEAUTIFUL MISTAKE/MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION

1. UP/CARDI B