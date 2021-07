Hit Parade del domingo 11 de julio de 2021

11 de julio de 2021//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. SAVE YOUR TEARS/ THE WEEKND & ARIANA GRANDE

19. MOOD/24K GOLDN FT. IANN DIOR

18. WE’RE GOOD/ DUA LIPA

17. LISTO PA’ BAILAR/ NATALIA OREIRO

16. DEJA VU/ OLIVIA RODRIGO

15. ESTE CORAZÓN/ FONSECA Y DIEGO TORRES

14. BEAUTIFUL MISTAKE/MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION

13. DANCING THE DARK/ JUANES

12. PEACHES/ JUSTIN BIEBER & DANIEL CAESAR, GIVEON

11. CANCIÓN BONITA/ CARLOS VIVES Y RICKY MARTIN

10. THE BUSINESS/ TIESTO

9. NO ES NO/ JOEY MONTANA Y PITIZION

8. FOLLOW/IMAGINE DRAGONS

7. VUELVE VUELVE/ DAVIS BISBAL Y DANNA PAOLA

6. LEAVE THE DOOR OPEN/BRUNO MARS, ANDERSON PAAK & SILK SONIC

5. ME HACES FALTA/ LEO GOLD FARD

4. QUE RICO FUERA/ RICKY MARTIN Y PALOMA MAMI

3. HIGHER POWER/COLDPLAY

2. LEAVE BEFORE YOU LOVE ME/ MARSHMELLO & JONAS BROTHERS

1. IDIOTA/MORAT Y DANNA PAOLA