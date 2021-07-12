Hit Parade del domingo 11 de julio de 2021
11 de julio de 2021//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. SAVE YOUR TEARS/ THE WEEKND & ARIANA GRANDE
19. MOOD/24K GOLDN FT. IANN DIOR
18. WE’RE GOOD/ DUA LIPA
17. LISTO PA’ BAILAR/ NATALIA OREIRO
16. DEJA VU/ OLIVIA RODRIGO
15. ESTE CORAZÓN/ FONSECA Y DIEGO TORRES
14. BEAUTIFUL MISTAKE/MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION
13. DANCING THE DARK/ JUANES
12. PEACHES/ JUSTIN BIEBER & DANIEL CAESAR, GIVEON
11. CANCIÓN BONITA/ CARLOS VIVES Y RICKY MARTIN
10. THE BUSINESS/ TIESTO
9. NO ES NO/ JOEY MONTANA Y PITIZION
8. FOLLOW/IMAGINE DRAGONS
7. VUELVE VUELVE/ DAVIS BISBAL Y DANNA PAOLA
6. LEAVE THE DOOR OPEN/BRUNO MARS, ANDERSON PAAK & SILK SONIC
5. ME HACES FALTA/ LEO GOLD FARD
4. QUE RICO FUERA/ RICKY MARTIN Y PALOMA MAMI
3. HIGHER POWER/COLDPLAY
2. LEAVE BEFORE YOU LOVE ME/ MARSHMELLO & JONAS BROTHERS
1. IDIOTA/MORAT Y DANNA PAOLA