Hit parade del domingo 11 de octubre de 2020

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11 de octubre de 2020//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. BREAK MY HEART/ DUA LIPA

19. WONDER/SHAWN MENDES

18. CORAZON SIN VIDA/ AITANA & SEBASTIAN YATRA

17. RAIN ON ME/ LADY GAGA & ARIANA GRANDE

16. LA MEXICANA/ PATY CANTÚ & HISPANA

15. ICE CREAM/ BLACKPINK & SELENA GOMEZ

14. PERFECTA/ LUIS FONSI & FARRUKO

13. HOLIDAY/LITTLE MIX

12. DURANTE UNA MIRADA/ LA OREJA DE VANGOGH

11. CARDIGAN/TAYLOR SWIFT

10. NAKED/ AVA MAX

9. YA PASARÁ/ CARLOS RIVERA

8. HALLUCINATE/ DUA LIPA

7. OTRA VEZ/ FEID & ÁLVARO DÍAZ

6. NOBODY’S LOVE/ MAROON 5

5. EL AMOR QUE ME TENÍA/ RICARDO ARJONA

4. DYNAMITE/BTS

3. ICE CREAM/ BLACKPINK & SELENA GOMEZ

2. HOT STUFF/ KYGO & DONNA SUMMERS

1. EL MISMO AIRE/ CAMILO Y PABLO ALBORÁN