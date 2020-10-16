Hit parade del domingo 11 de octubre de 2020
11 de octubre de 2020//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. BREAK MY HEART/ DUA LIPA
19. WONDER/SHAWN MENDES
18. CORAZON SIN VIDA/ AITANA & SEBASTIAN YATRA
17. RAIN ON ME/ LADY GAGA & ARIANA GRANDE
16. LA MEXICANA/ PATY CANTÚ & HISPANA
15. ICE CREAM/ BLACKPINK & SELENA GOMEZ
14. PERFECTA/ LUIS FONSI & FARRUKO
13. HOLIDAY/LITTLE MIX
12. DURANTE UNA MIRADA/ LA OREJA DE VANGOGH
11. CARDIGAN/TAYLOR SWIFT
10. NAKED/ AVA MAX
9. YA PASARÁ/ CARLOS RIVERA
8. HALLUCINATE/ DUA LIPA
7. OTRA VEZ/ FEID & ÁLVARO DÍAZ
6. NOBODY’S LOVE/ MAROON 5
5. EL AMOR QUE ME TENÍA/ RICARDO ARJONA
4. DYNAMITE/BTS
3. ICE CREAM/ BLACKPINK & SELENA GOMEZ
2. HOT STUFF/ KYGO & DONNA SUMMERS
1. EL MISMO AIRE/ CAMILO Y PABLO ALBORÁN