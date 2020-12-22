Hit Parade del domingo 13 de diciembre de 2020
13 de diciembre de 2020//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. ICE CREAM/ BLACKPINK & SELENA GOMEZ
19. LIFES GOES ON/BTS
18. NOBODY’S LOVE/ MAROON 5
17. EL AMOR QUE ME TENÍA/ RICARDO ARJONA
16. LONELY/ JUSTIN BIEBER
15. DYNAMITE/BTS
14. GOLDEN/ HARRY STYLE
13. HOT STUFF/ KYGO & DONNA SUMMERS
12. POSITIONS/ ARIANA GRANDE
11. MAGIC/ KYLIE MINOGUE
10. 911/ LADY GAGA
9. WONDER/SHAWN MENDES
8. ENTRE SOMBRAS Y SOMBRAS ME FALTAS/ANTONIO OROZCO
7.NAKED/AVA MAX
6. SMILE/ KATY PERRY
5. EL AIRE/MORAT
4. CHICA IDEAL/ SEBASTIAN YATRA Y GUAYNAA
3. SWEET MELODY/ LITTLE MIX
2. UN BESO EN MADRID/TINI Y ALEJANDRO SANZ
1. LEVITATING/ DUA LIPA