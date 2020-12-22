Hit Parade del domingo 13 de diciembre de 2020

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13 de diciembre de 2020//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. ICE CREAM/ BLACKPINK & SELENA GOMEZ

19. LIFES GOES ON/BTS

18. NOBODY’S LOVE/ MAROON 5

17. EL AMOR QUE ME TENÍA/ RICARDO ARJONA

16. LONELY/ JUSTIN BIEBER

15. DYNAMITE/BTS

14. GOLDEN/ HARRY STYLE

13. HOT STUFF/ KYGO & DONNA SUMMERS

12. POSITIONS/ ARIANA GRANDE

11. MAGIC/ KYLIE MINOGUE

10. 911/ LADY GAGA

9. WONDER/SHAWN MENDES

8. ENTRE SOMBRAS Y SOMBRAS ME FALTAS/ANTONIO OROZCO

7.NAKED/AVA MAX

6. SMILE/ KATY PERRY

5. EL AIRE/MORAT

4. CHICA IDEAL/ SEBASTIAN YATRA Y GUAYNAA

3. SWEET MELODY/ LITTLE MIX

2. UN BESO EN MADRID/TINI Y ALEJANDRO SANZ

1. LEVITATING/ DUA LIPA