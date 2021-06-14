Hit Parade del domingo 13 de junio de 2021
13 de junio de 2021//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. TAN ENAMORADOS/ CNCO
19. UP/CARDI B
18. HIGHER POWER/COLDPLAY
17. SAVE YOUR TEARS/ THE WEEKND & ARIANA GRANDE
16. MOOD/24K GOLDN FT. IANN DIOR
15. IDIOTA/MORAT Y DANNA PAOLA
14. WE’RE GOOD/ DUA LIPA
13. MY HEAD & MY HEART/AVA MAX
12. DEJA VU/ OLIVIA RODRIGO
11. LISTO PA’ BAILAR/ NATALIA OREIRO
10. BEAUTIFUL MISTAKE/MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION
9. LOSE SOMEBODY/KYGO & ONE REPUBLIC
8. PEACHES/JUSTIN BIEBER FT. DANIEL CAESAR & GIVEON
7. THE BUSINESS/TIESTO
6. FOLLOW/IMAGINE DRAGONS
5. ME HACES FALTA/ LEO GOLD FARD
4. CANCIÓN BONITA/ CARLOS VIVES Y RICKY MARTIN
3. LEAVE THE DOOR OPEN/BRUNO MARS, ANDERSON PAAK & SILK SONIC
2. VUELVE, VUELVE/ DAVID BISBAL & DANNA PAOLA
1. DANCING THE DARK/ JUANES