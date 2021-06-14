Hit Parade del domingo 13 de junio de 2021

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13 de junio de 2021//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. TAN ENAMORADOS/ CNCO

19. UP/CARDI B

18. HIGHER POWER/COLDPLAY

17. SAVE YOUR TEARS/ THE WEEKND & ARIANA GRANDE

16. MOOD/24K GOLDN FT. IANN DIOR

15. IDIOTA/MORAT Y DANNA PAOLA

14. WE’RE GOOD/ DUA LIPA

13. MY HEAD & MY HEART/AVA MAX

12. DEJA VU/ OLIVIA RODRIGO

11. LISTO PA’ BAILAR/ NATALIA OREIRO

10. BEAUTIFUL MISTAKE/MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION

9. LOSE SOMEBODY/KYGO & ONE REPUBLIC

8. PEACHES/JUSTIN BIEBER FT. DANIEL CAESAR & GIVEON

7. THE BUSINESS/TIESTO

6. FOLLOW/IMAGINE DRAGONS

5. ME HACES FALTA/ LEO GOLD FARD

4. CANCIÓN BONITA/ CARLOS VIVES Y RICKY MARTIN

3. LEAVE THE DOOR OPEN/BRUNO MARS, ANDERSON PAAK & SILK SONIC

2. VUELVE, VUELVE/ DAVID BISBAL & DANNA PAOLA

1. DANCING THE DARK/ JUANES