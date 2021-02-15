Hit Parade del domingo 14 de febrero de 2021
14 de febrero de 2021//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. BEFORE YOU GO/ LEWIS CAPALDI
19. MAGIC/ KYLIE MINOGUE
18. RESILIENT/ KATY PERRY, TIESTO & AITANA
17. GOLDEN/ HARRY STYLE
16. NAKED/AVA MAX
15. SMILE/ KATY PERRY
14. CUANDO TE VUELVA A VER/ ANTONIO JOSÉ
13. CHICA IDEAL/ SEBASTIAN YATRA Y GUAYNAA
12. LOVE SOMEBODY/KYGO & ONE REPUBLIC
11. UN BESO EN MADRID/TINI Y ALEJANDRO SANZ
10. SWEET MELODY/ LITTLE MIX
9. LIFE GOES/ BTS
8. LEVITATING/ DUA LIPA & DABABY
7. EL AIRE/MORAT
6. TOTO/NYNO VARGAS & MALA RODRÍGUEZ
5. SE NOS FUE LA MANO/ LUIS FONSI Y EDNITA NAZARIO
4. 911/ LADY GAGA
3. LOS AMIGOS NO SE BESAN EN LA BOCA/LASSO & ANA GUERRA
2. GIRL LIKE ME/ BLACK EYED PEAS & SHAKIRA
1. TEARS OF GOLD/ CARRIE UNDERWOOD & DAVID BISBAL