Hit Parade del domingo 14 de febrero de 2021

14 de febrero de 2021//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. BEFORE YOU GO/ LEWIS CAPALDI

19. MAGIC/ KYLIE MINOGUE

18. RESILIENT/ KATY PERRY, TIESTO & AITANA

17. GOLDEN/ HARRY STYLE

16. NAKED/AVA MAX

15. SMILE/ KATY PERRY

14. CUANDO TE VUELVA A VER/ ANTONIO JOSÉ

13. CHICA IDEAL/ SEBASTIAN YATRA Y GUAYNAA

12. LOVE SOMEBODY/KYGO & ONE REPUBLIC

11. UN BESO EN MADRID/TINI Y ALEJANDRO SANZ

10. SWEET MELODY/ LITTLE MIX

9. LIFE GOES/ BTS

8. LEVITATING/ DUA LIPA & DABABY

7. EL AIRE/MORAT

6. TOTO/NYNO VARGAS & MALA RODRÍGUEZ

5. SE NOS FUE LA MANO/ LUIS FONSI Y EDNITA NAZARIO

4. 911/ LADY GAGA

3. LOS AMIGOS NO SE BESAN EN LA BOCA/LASSO & ANA GUERRA

2. GIRL LIKE ME/ BLACK EYED PEAS & SHAKIRA

1. TEARS OF GOLD/ CARRIE UNDERWOOD & DAVID BISBAL