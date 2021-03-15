Hit Parade del domingo 14 de marzo de 2021

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14 de marzo de 2021//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. CUANDO TE VUELVA A VER/ ANTONIO JOSÉ

19. GOLDEN/ HARRY STYLE

18. UN BESO EN MADRID/TINI Y ALEJANDRO SANZ

17. UP/CARDI B

16. CHICA IDEAL/ SEBASTIAN YATRA Y GUAYNAA

15. MY HEAD MY HEART/AVA MAX

14. LEVITATING/ DUA LIPA & DABABY

13. LIFE GOES/ BTS

12. LOS AMIGOS NO SE BESAN EN LA BOCA/LASSO & ANA GUERRA

11. SPACEMAN/ NICK JONAS

10. EL AIRE/MORAT

9. SE NOS FUE LA MANO/ LUIS FONSI Y EDNITA NAZARIO

8. 911/ LADY GAGA

7. VACIO/LUIS FONSI Y RAW ALEJANDRO

6. WE’RE GOOD/ DUA LIPA

5. GIRL LIKE ME/ BLACK EYED PEAS & SHAKIRA

4. TEARS OF GOLD/ CARRIE UNDERWOOD & DAVID BISBAL

3. TOTO/NYNO VARGAS & MALA RODRÍGUEZ

2. LOVE SOMEBODY/KYGO & ONE REPUBLIC

1. ANYONE/ JUSTIN BIEBER