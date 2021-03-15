Hit Parade del domingo 14 de marzo de 2021
14 de marzo de 2021//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. CUANDO TE VUELVA A VER/ ANTONIO JOSÉ
19. GOLDEN/ HARRY STYLE
18. UN BESO EN MADRID/TINI Y ALEJANDRO SANZ
17. UP/CARDI B
16. CHICA IDEAL/ SEBASTIAN YATRA Y GUAYNAA
15. MY HEAD MY HEART/AVA MAX
14. LEVITATING/ DUA LIPA & DABABY
13. LIFE GOES/ BTS
12. LOS AMIGOS NO SE BESAN EN LA BOCA/LASSO & ANA GUERRA
11. SPACEMAN/ NICK JONAS
10. EL AIRE/MORAT
9. SE NOS FUE LA MANO/ LUIS FONSI Y EDNITA NAZARIO
8. 911/ LADY GAGA
7. VACIO/LUIS FONSI Y RAW ALEJANDRO
6. WE’RE GOOD/ DUA LIPA
5. GIRL LIKE ME/ BLACK EYED PEAS & SHAKIRA
4. TEARS OF GOLD/ CARRIE UNDERWOOD & DAVID BISBAL
3. TOTO/NYNO VARGAS & MALA RODRÍGUEZ
2. LOVE SOMEBODY/KYGO & ONE REPUBLIC
1. ANYONE/ JUSTIN BIEBER