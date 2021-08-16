Hit Parade del domingo 15 de agosto de 2021

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15 de agosto de 2021//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. CANCIÓN BONITA/ CARLOS VIVES Y RICKY MARTIN

19. BEAUTIFUL MISTAKES/ MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION

18. TAKE MY BREATHE/ THE WEEKEND

17. THE BUSINESS/ TIESTO

16. FOLLOW YOU/IMAGINE DRAGONS

15. ME HACES FALTA/ LEO GOLD FARD

14. NOS VOLVIMOS LOCOS/ GLORIA TREVI Y GUAYNAA

13. LEAVE THE DOOR OPEN/BRUNO MARS, ANDERSON PAAK & SILK SONIC

12. IDIOTA/MORAT Y DANNA PAOLA

11. BUTTER/BTS

 

10. ESTE CORAZÓN/ FONSECA Y DIEGO TORRES

9. DOOM DOOM TA/ TRI-BE

8. HIGHER POWER/COLDPLAY

7. QUE RICO FUERA/ RICKY MARTIN Y PALOMA MAMI

6. LEAVE BEFORE YOU LOVE ME/ MARSHMELLO & JONAS BROTHERS

5. NO ES NO/ JOEY MONTANA Y PITIZION

4. BAD HABIT/ ED SHEERAN

3. HEAT WAVES/GLASS ANIMALS

2. PERMISSION TO DANCE/ BTS

1. DOS VECES/ DAVID BISBAL Y LUIS FONSI