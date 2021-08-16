Hit Parade del domingo 15 de agosto de 2021
15 de agosto de 2021//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. CANCIÓN BONITA/ CARLOS VIVES Y RICKY MARTIN
19. BEAUTIFUL MISTAKES/ MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION
18. TAKE MY BREATHE/ THE WEEKEND
17. THE BUSINESS/ TIESTO
16. FOLLOW YOU/IMAGINE DRAGONS
15. ME HACES FALTA/ LEO GOLD FARD
14. NOS VOLVIMOS LOCOS/ GLORIA TREVI Y GUAYNAA
13. LEAVE THE DOOR OPEN/BRUNO MARS, ANDERSON PAAK & SILK SONIC
12. IDIOTA/MORAT Y DANNA PAOLA
11. BUTTER/BTS
10. ESTE CORAZÓN/ FONSECA Y DIEGO TORRES
9. DOOM DOOM TA/ TRI-BE
8. HIGHER POWER/COLDPLAY
7. QUE RICO FUERA/ RICKY MARTIN Y PALOMA MAMI
6. LEAVE BEFORE YOU LOVE ME/ MARSHMELLO & JONAS BROTHERS
5. NO ES NO/ JOEY MONTANA Y PITIZION
4. BAD HABIT/ ED SHEERAN
3. HEAT WAVES/GLASS ANIMALS
2. PERMISSION TO DANCE/ BTS
1. DOS VECES/ DAVID BISBAL Y LUIS FONSI