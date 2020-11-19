Hit Parade del domingo 15 de noviembre de 2020

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15 de noviembre de 2020//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. DURANTE UNA MIRADA/ LA OREJA DE VANGOGH

19. CARDIGAN/TAYLOR SWIFT

18. YA PASARÁ/ CARLOS RIVERA

17. SWEET MELODY/ LITTLE MIX

16. EL MISMO AIRE/ CAMILO Y PABLO ALBORÁN

15. HALLUCINATE/ DUA LIPA

14. ICE CREAM/ BLACKPINK & SELENA GOMEZ

13. NOBODY’S LOVE/ MAROON 5

12. EL AMOR QUE ME TENÍA/ RICARDO ARJONA

11. LONELY/ JUSTIN BIEBER

10. LEVITATING/ DUA LIPA

9. DYNAMITE/BTS

8. UN BESO EN MADRID/TINI Y ALEJANDRO SANZ

7. HOT STUFF/ KYGO & DONNA SUMMERS

6. MAGIC/ KYLIE MINOGUE

5. WONDER/SHAWN MENDES

4. CHICA IDEAL/ SEBASTIAN YATRA Y GUAYNAA

3.NAKED/AVA MAX

2. JERUSALEMA/MASTER KG & NOMCEBO

1. SMILE/ KATY PERRY