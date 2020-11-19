Hit Parade del domingo 15 de noviembre de 2020
15 de noviembre de 2020//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. DURANTE UNA MIRADA/ LA OREJA DE VANGOGH
19. CARDIGAN/TAYLOR SWIFT
18. YA PASARÁ/ CARLOS RIVERA
17. SWEET MELODY/ LITTLE MIX
16. EL MISMO AIRE/ CAMILO Y PABLO ALBORÁN
15. HALLUCINATE/ DUA LIPA
14. ICE CREAM/ BLACKPINK & SELENA GOMEZ
13. NOBODY’S LOVE/ MAROON 5
12. EL AMOR QUE ME TENÍA/ RICARDO ARJONA
11. LONELY/ JUSTIN BIEBER
10. LEVITATING/ DUA LIPA
9. DYNAMITE/BTS
8. UN BESO EN MADRID/TINI Y ALEJANDRO SANZ
7. HOT STUFF/ KYGO & DONNA SUMMERS
6. MAGIC/ KYLIE MINOGUE
5. WONDER/SHAWN MENDES
4. CHICA IDEAL/ SEBASTIAN YATRA Y GUAYNAA
3.NAKED/AVA MAX
2. JERUSALEMA/MASTER KG & NOMCEBO
1. SMILE/ KATY PERRY