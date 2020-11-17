Hit Parade del domingo 15 de noviembre de 2020
15 de noviembre de 2020//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. HOLIDAY/LITTLE MIX
19. DURANTE UNA MIRADA/ LA OREJA DE VANGOGH
18. CARDIGAN/TAYLOR SWIFT
17. YA PASARÁ/ CARLOS RIVERA
16. LEVITATING/ DUA LIPA
15. EL MISMO AIRE/ CAMILO Y PABLO ALBORÁN
14. HALLUCINATE/ DUA LIPA
13. UN BESO EN MADRID/TINI Y ALEJANDRO SANZ
12. ICE CREAM/ BLACKPINK & SELENA GOMEZ
11. NOBODY’S LOVE/ MAROON 5
10. EL AMOR QUE ME TENÍA/ RICARDO ARJONA
9. LONELY/ JUSTIN BIEBER
8. DYNAMITE/BTS
7. CHICA IDEAL/ SEBASTIAN YATRA Y GUAYNAA
6. HOT STUFF/ KYGO & DONNA SUMMERS
5. MAGIC/ KYLIE MINOGUE
4. WONDER/SHAWN MENDES
3. SMILE/ KATY PERRY
2. JERUSALEMA/MASTER KG & NOMCEBO
1.NAKED/AVA MAX