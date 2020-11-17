Hit Parade del domingo 15 de noviembre de 2020

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15 de noviembre de 2020//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. HOLIDAY/LITTLE MIX

19. DURANTE UNA MIRADA/ LA OREJA DE VANGOGH

18. CARDIGAN/TAYLOR SWIFT

17. YA PASARÁ/ CARLOS RIVERA

16. LEVITATING/ DUA LIPA

15. EL MISMO AIRE/ CAMILO Y PABLO ALBORÁN

14. HALLUCINATE/ DUA LIPA

13. UN BESO EN MADRID/TINI Y ALEJANDRO SANZ

12. ICE CREAM/ BLACKPINK & SELENA GOMEZ

11. NOBODY’S LOVE/ MAROON 5

10. EL AMOR QUE ME TENÍA/ RICARDO ARJONA

9. LONELY/ JUSTIN BIEBER

8. DYNAMITE/BTS

7. CHICA IDEAL/ SEBASTIAN YATRA Y GUAYNAA

6. HOT STUFF/ KYGO & DONNA SUMMERS

5. MAGIC/ KYLIE MINOGUE

4. WONDER/SHAWN MENDES

3. SMILE/ KATY PERRY

2. JERUSALEMA/MASTER KG & NOMCEBO

1.NAKED/AVA MAX