Hit Parade del domingo 16 de mayo de 2021
16 de mayo de 2021//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. 911/ LADY GAGA
19. GIRL LIKE ME/ BLACK EYED PEAS & SHAKIRA
18. DANCING THE DARK/ JUANES
17. TOTO/NYNO VARGAS & MALA RODRÍGUEZ
16. TAN ENAMORADOS/ CNCO
15. LOSE SOMEBODY/KYGO & ONE REPUBLIC
14. ME HACES FALTA/ LEO GOLD FARD
13. LOSE SOMEBODY/KYGO & ONE REPUBLIC
12. MOOD/24K GOLDN FT. IANN DIOR
11. WE’RE GOOD/ DUA LIPA
10. VUELVE, VUELVE/ DAVID BISBAL & DANNA PAOLA
9. MY HEAD & MY HEART/AVA MAX
8. LISTO PA’ BAILAR/ NATALIA OREIRO
7. UP/CARDI B
6. LEAVE THE DOOR OPEN/BRUNO MARS, ANDERSON PAAK & SILK SONIC
5. BEAUTIFUL MISTAKE/MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION
4. PEACHES/JUSTIN BIEBER FT. DANIEL CAESAR & GIVEON
3. FOLLOW/IMAGINE DRAGONS
2. THE BUSINESS/TIESTO
1. CANCIÓN BONITA/ CARLOS VIVES Y RICKY MARTIN