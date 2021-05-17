Hit Parade del domingo 16 de mayo de 2021

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16 de mayo de 2021//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. 911/ LADY GAGA

19. GIRL LIKE ME/ BLACK EYED PEAS & SHAKIRA

18. DANCING THE DARK/ JUANES

17. TOTO/NYNO VARGAS & MALA RODRÍGUEZ

16. TAN ENAMORADOS/ CNCO

15. LOSE SOMEBODY/KYGO & ONE REPUBLIC

14. ME HACES FALTA/ LEO GOLD FARD

13. LOSE SOMEBODY/KYGO & ONE REPUBLIC

12. MOOD/24K GOLDN FT. IANN DIOR

11. WE’RE GOOD/ DUA LIPA

10. VUELVE, VUELVE/ DAVID BISBAL & DANNA PAOLA

9. MY HEAD & MY HEART/AVA MAX

8. LISTO PA’ BAILAR/ NATALIA OREIRO

7. UP/CARDI B

6. LEAVE THE DOOR OPEN/BRUNO MARS, ANDERSON PAAK & SILK SONIC

5. BEAUTIFUL MISTAKE/MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION

4. PEACHES/JUSTIN BIEBER FT. DANIEL CAESAR & GIVEON

3. FOLLOW/IMAGINE DRAGONS

2. THE BUSINESS/TIESTO

1. CANCIÓN BONITA/ CARLOS VIVES Y RICKY MARTIN