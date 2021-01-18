Hit Parade del domingo 17 de enero de 2021
17 de enero de 2021//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. RESILIENT/ KATY PERRY, TIESTO & AITANA
19. HOT STUFF/ KYGO & DONNA SUMMERS
18. TEARS OF GOLD/ CARRIE UNDERWOOD & DAVID BISBAL
17. ENTRE SOMBRAS Y SOMBRAS ME FALTAS/ANTONIO OROZCO
16. MAGIC/ KYLIE MINOGUE
15. LOS AMIGOS NO SE BESAN EN LA BOCA/LASSO & ANA GUERRA
14. POSITIONS/ ARINA GRANDE
13. WONDER/SHAWN MENDES
12. GOLDEN/ HARRY STYLE
11.NAKED/AVA MAX
10. SMILE/ KATY PERRY
9. CUANDO TE VUELVA A VER/ ANTONIO JOSÉ
8. CHICA IDEAL/ SEBASTIAN YATRA Y GUAYNAA
7. UN BESO EN MADRID/TINI Y ALEJANDRO SANZ
6. SWEET MELODY/ LITTLE MIX
5. LIFE GOES/ BTS
4. LEVITATING/ DUA LIPA & DABABY
3. EL AIRE/MORAT
2. 911/ LADY GAGA
1. SE NOS FUE LA MANO/ LUIS FONSI Y EDNITA NAZARIO