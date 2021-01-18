Hit Parade del domingo 17 de enero de 2021

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17 de enero de 2021//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. RESILIENT/ KATY PERRY, TIESTO & AITANA

19. HOT STUFF/ KYGO & DONNA SUMMERS

18. TEARS OF GOLD/ CARRIE UNDERWOOD & DAVID BISBAL

17. ENTRE SOMBRAS Y SOMBRAS ME FALTAS/ANTONIO OROZCO

16. MAGIC/ KYLIE MINOGUE

15. LOS AMIGOS NO SE BESAN EN LA BOCA/LASSO & ANA GUERRA

14. POSITIONS/ ARINA GRANDE

13. WONDER/SHAWN MENDES

12. GOLDEN/ HARRY STYLE

11.NAKED/AVA MAX

10. SMILE/ KATY PERRY

9. CUANDO TE VUELVA A VER/ ANTONIO JOSÉ

8. CHICA IDEAL/ SEBASTIAN YATRA Y GUAYNAA

7. UN BESO EN MADRID/TINI Y ALEJANDRO SANZ

6. SWEET MELODY/ LITTLE MIX

5. LIFE GOES/ BTS

4. LEVITATING/ DUA LIPA & DABABY

3. EL AIRE/MORAT

2. 911/ LADY GAGA

1. SE NOS FUE LA MANO/ LUIS FONSI Y EDNITA NAZARIO