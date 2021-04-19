Hit Parade del domingo 18 de abril de 2021
18 de abril de 2021//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. MOOD/24K GOLDN FT. IANN DIOR
19. LIFE GOES/ BTS
18. SE NOS FUE LA MANO/ LUIS FONSI Y EDNITA NAZARIO
17. EL AIRE/MORAT
16. SPACEMAN/ NICK JONAS
15. VACÍO/LUIS FONSI Y RAW ALEJANDRO
14. 911/ LADY GAGA
13. THE BUSINESS/TIESTO
12. GIRL LIKE ME/ BLACK EYED PEAS & SHAKIRA
11. PEACHES/JUSTIN BIEBER FT. DANIEL CAESAR & GIVEON
10. TEARS OF GOLD/ CARRIE UNDERWOOD & DAVID BISBAL
9. TOTO/NYNO VARGAS & MALA RODRÍGUEZ
8. LOSE SOMEBODY/KYGO & ONE REPUBLIC
7. TAN ENAMORADOS/ CNCO
6. ANYONE/ JUSTIN BIEBER
5. WE’RE GOOD/ DUA LIPA
4. MY HEAD MY HEART/AVA MAX
3. LISTO PA’ BAILAR/ NATALIA OREIRO
2. UP/CARDI B
1. BEAUTIFUL MISTAKE/MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION