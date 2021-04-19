Hit Parade del domingo 18 de abril de 2021

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18 de abril de 2021//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. MOOD/24K GOLDN FT. IANN DIOR

19. LIFE GOES/ BTS

18. SE NOS FUE LA MANO/ LUIS FONSI Y EDNITA NAZARIO

17. EL AIRE/MORAT

16. SPACEMAN/ NICK JONAS

15. VACÍO/LUIS FONSI Y RAW ALEJANDRO

14. 911/ LADY GAGA

13. THE BUSINESS/TIESTO

12. GIRL LIKE ME/ BLACK EYED PEAS & SHAKIRA

11. PEACHES/JUSTIN BIEBER FT. DANIEL CAESAR & GIVEON

10. TEARS OF GOLD/ CARRIE UNDERWOOD & DAVID BISBAL

9. TOTO/NYNO VARGAS & MALA RODRÍGUEZ

8. LOSE SOMEBODY/KYGO & ONE REPUBLIC

7. TAN ENAMORADOS/ CNCO

6. ANYONE/ JUSTIN BIEBER

5. WE’RE GOOD/ DUA LIPA

4. MY HEAD MY HEART/AVA MAX

3. LISTO PA’ BAILAR/ NATALIA OREIRO

2. UP/CARDI B

1. BEAUTIFUL MISTAKE/MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION