Hit Parade del domingo 18 de julio de 2021
18 de julio de 2021//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. MOOD/24K GOLDN FT. IANN DIOR
19. WE’RE GOOD/ DUA LIPA
18. LISTO PA’ BAILAR/ NATALIA OREIRO
17. DEJA VU/ OLIVIA RODRIGO
16. DOS VECES/ DAVID BISBAL Y LUIS FONSI
15. ESTE CORAZÓN/ FONSECA Y DIEGO TORRES
14. DANCING THE DARK/ JUANES
13. PEACHES/ JUSTIN BIEBER & DANIEL CAESAR, GIVEON
12. CANCIÓN BONITA/ CARLOS VIVES Y RICKY MARTIN
11. THE BUSINESS/ TIESTO
10. ESTE CORAZÓN/ FONSECA Y DIEGO TORRES
9. FOLLOW/IMAGINE DRAGONS
8. VUELVE VUELVE/ DAVIS BISBAL Y DANNA PAOLA
7. LEAVE THE DOOR OPEN/BRUNO MARS, ANDERSON PAAK & SILK SONIC
6. ME HACES FALTA/ LEO GOLD FARD
5. NO ES NO/ JOEY MONTANA Y PITIZION
4. HIGHER POWER/COLDPLAY
3. IDIOTA/MORAT Y DANNA PAOLA
2. LEAVE BEFORE YOU LOVE ME/ MARSHMELLO & JONAS BROTHERS
1. QUE RICO FUERA/ RICKY MARTIN Y PALOMA MAMI