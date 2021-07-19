Hit Parade del domingo 18 de julio de 2021

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18 de julio de 2021//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. MOOD/24K GOLDN FT. IANN DIOR

19. WE’RE GOOD/ DUA LIPA

18. LISTO PA’ BAILAR/ NATALIA OREIRO

17. DEJA VU/ OLIVIA RODRIGO

16. DOS VECES/ DAVID BISBAL Y LUIS FONSI

15. ESTE CORAZÓN/ FONSECA Y DIEGO TORRES

14. DANCING THE DARK/ JUANES

13. PEACHES/ JUSTIN BIEBER & DANIEL CAESAR, GIVEON

12. CANCIÓN BONITA/ CARLOS VIVES Y RICKY MARTIN

11. THE BUSINESS/ TIESTO

10. ESTE CORAZÓN/ FONSECA Y DIEGO TORRES

9. FOLLOW/IMAGINE DRAGONS

8. VUELVE VUELVE/ DAVIS BISBAL Y DANNA PAOLA

7. LEAVE THE DOOR OPEN/BRUNO MARS, ANDERSON PAAK & SILK SONIC

6. ME HACES FALTA/ LEO GOLD FARD

5. NO ES NO/ JOEY MONTANA Y PITIZION

4. HIGHER POWER/COLDPLAY

3. IDIOTA/MORAT Y DANNA PAOLA

2. LEAVE BEFORE YOU LOVE ME/ MARSHMELLO & JONAS BROTHERS

1. QUE RICO FUERA/ RICKY MARTIN Y PALOMA MAMI