Hit parade del domingo 18 de octubre de 2020

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18 de octubre de 2020//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. LA MEXICANA/ PATY CANTÚ & HISPANA

19. RAIN ON ME/ LADY GAGA & ARIANA GRANDE

18. BREAK MY HEART/ DUA LIPA

17. SOUR CANDY/ LADY GAGA & BLACKPINK

16. CORAZON SIN VIDA/ AITANA & SEBASTIAN YATRA

15. HOLIDAY/LITTLE MIX

14. PERFECTA/ LUIS FONSI & FARRUKO

13. CARDIGAN/TAYLOR SWIFT

12. DURANTE UNA MIRADA/ LA OREJA DE VANGOGH

11. WONDER/SHAWN MENDES

10. YA PASARÁ/ CARLOS RIVERA

9. HALLUCINATE/ DUA LIPA

8. NOBODY’S LOVE/ MAROON 5

7. NAKED/ AVA MAX

6. EL AMOR QUE ME TENÍA/ RICARDO ARJONA

5. DYNAMITE/BTS

4. ICE CREAM/ BLACKPINK & SELENA GOMEZ

3. MAGIC/ KYLIE MINOGUE

2. EL MISMO AIRE/ CAMILO Y PABLO ALBORÁN

1. HOT STUFF/ KYGO & DONNA SUMMERS