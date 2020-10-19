Hit parade del domingo 18 de octubre de 2020
18 de octubre de 2020//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. LA MEXICANA/ PATY CANTÚ & HISPANA
19. RAIN ON ME/ LADY GAGA & ARIANA GRANDE
18. BREAK MY HEART/ DUA LIPA
17. SOUR CANDY/ LADY GAGA & BLACKPINK
16. CORAZON SIN VIDA/ AITANA & SEBASTIAN YATRA
15. HOLIDAY/LITTLE MIX
14. PERFECTA/ LUIS FONSI & FARRUKO
13. CARDIGAN/TAYLOR SWIFT
12. DURANTE UNA MIRADA/ LA OREJA DE VANGOGH
11. WONDER/SHAWN MENDES
10. YA PASARÁ/ CARLOS RIVERA
9. HALLUCINATE/ DUA LIPA
8. NOBODY’S LOVE/ MAROON 5
7. NAKED/ AVA MAX
6. EL AMOR QUE ME TENÍA/ RICARDO ARJONA
5. DYNAMITE/BTS
4. ICE CREAM/ BLACKPINK & SELENA GOMEZ
3. MAGIC/ KYLIE MINOGUE
2. EL MISMO AIRE/ CAMILO Y PABLO ALBORÁN
1. HOT STUFF/ KYGO & DONNA SUMMERS