Hit parade del domingo 19 de julio de 2020
19 de julio de 2020//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. YA PASARÁ/ CARLOS RIVERA
19. LIVING IN A GHOST TOWN/ ROLLING STONES
18. HALLUCINATE/ DUA LIPA
17. MIDNIGHT/ ALESSO & LIAM PAYNE
16. LA MEXICANA/ PATY CANTÚ & HISPANA
15. X/ JONAS BROTHERS FT. KAROL G.
14. STUPID LOVE/ LADY GAGA
13. CAUTION/ THE KILLERS
12. SOY DE ALLÁ/ HORACIO VALDES
11. SOBREVIVIRÁS/ RICARDO ARJONA
10. COLOR ESPERANZA/ ARTISTAS VARIOS
9. STUCK WITH U/ JUSTIN BIEBER & ARIANA GRANDE
8. ENEMIGOS/ AITANA & REIK
7. BREAK MY HEART/ DUA LIPA
6. RAIN ON ME/ LADY GAGA & ARIANA GRANDE
5. HONGOS/ RICARDO ARJONA
4. SAVAGE LOVE/ JASON DERULO
3. LO QUE AYER ERA NORMAL/ FONSECA
2. SOUR CANDY/ LADY GAGA & BLACKPINK
1. SI TÚ LA QUIERES/ DAVID BISBAL