Hit parade del domingo 19 de julio de 2020

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19 de julio de 2020//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. YA PASARÁ/ CARLOS RIVERA

19. LIVING IN A GHOST TOWN/ ROLLING STONES

18. HALLUCINATE/ DUA LIPA

17. MIDNIGHT/ ALESSO & LIAM PAYNE

16. LA MEXICANA/ PATY CANTÚ & HISPANA

15. X/ JONAS BROTHERS FT. KAROL G.

14. STUPID LOVE/ LADY GAGA

13. CAUTION/ THE KILLERS

12. SOY DE ALLÁ/ HORACIO VALDES

11. SOBREVIVIRÁS/ RICARDO ARJONA

10. COLOR ESPERANZA/ ARTISTAS VARIOS

9. STUCK WITH U/ JUSTIN BIEBER & ARIANA GRANDE

8. ENEMIGOS/ AITANA & REIK

7. BREAK MY HEART/ DUA LIPA

6. RAIN ON ME/ LADY GAGA & ARIANA GRANDE

5. HONGOS/ RICARDO ARJONA

4. SAVAGE LOVE/ JASON DERULO

3. LO QUE AYER ERA NORMAL/ FONSECA

2. SOUR CANDY/ LADY GAGA & BLACKPINK

1. SI TÚ LA QUIERES/ DAVID BISBAL