Hit Parade del domingo 19 de septiembre de 2021

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19 de septiembre de 2021//Youtube//Foto: 

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. IDIOTA/MORAT Y DANNA PAOLA

19. LEAVE THE DOOR OPEN/BRUNO MARS, ANDERSON PAAK, SILK SONIC

18. ESTE CORAZÓN/ DIEGO TORRES Y FONSECA

17. WHAT LOVE IS/ MIKE MINEO

16. NOS VOLVIMOS LOCOS/ GLORIA TREVI Y GUAYNAA

15. HIGHER POWER/COLDPLAY

14. BUTTER/BTS

13. QUE RICO FUERA/ RICKY MARTIN Y PALOMA MAMI

12. STILL HAVE FAITH IN YOU/ ABBA

11. NO ES NO/ JOEY MONTANA Y PITIZION

10. LEAVE BEFORE YOU LOVE ME/ MARSHMELLO & JONAS BROTHERS

9. KISS ME MORE/ DOJA CAT FT. SZA

8. PERMISSION TO DANCE/ BTS

7. DOS VECES/ DAVID BISBAL Y LUIS FONSI

6. BAD HABIT/ ED SHEERAN

5. HEAT WAVES/GLASS ANIMALS

4. DOOM DOOM TA/ TRI-BE

3. FRIDAY/RITON X NIGHTCRAWLERS

2. STAY/THE KIDS LAROI & JUSTIN BIEBER

1. LOVE AGAIN/ DUA LIPA