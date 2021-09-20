Hit Parade del domingo 19 de septiembre de 2021
19 de septiembre de 2021//Youtube//Foto:
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. IDIOTA/MORAT Y DANNA PAOLA
19. LEAVE THE DOOR OPEN/BRUNO MARS, ANDERSON PAAK, SILK SONIC
18. ESTE CORAZÓN/ DIEGO TORRES Y FONSECA
17. WHAT LOVE IS/ MIKE MINEO
16. NOS VOLVIMOS LOCOS/ GLORIA TREVI Y GUAYNAA
15. HIGHER POWER/COLDPLAY
14. BUTTER/BTS
13. QUE RICO FUERA/ RICKY MARTIN Y PALOMA MAMI
12. STILL HAVE FAITH IN YOU/ ABBA
11. NO ES NO/ JOEY MONTANA Y PITIZION
10. LEAVE BEFORE YOU LOVE ME/ MARSHMELLO & JONAS BROTHERS
9. KISS ME MORE/ DOJA CAT FT. SZA
8. PERMISSION TO DANCE/ BTS
7. DOS VECES/ DAVID BISBAL Y LUIS FONSI
6. BAD HABIT/ ED SHEERAN
5. HEAT WAVES/GLASS ANIMALS
4. DOOM DOOM TA/ TRI-BE
3. FRIDAY/RITON X NIGHTCRAWLERS
2. STAY/THE KIDS LAROI & JUSTIN BIEBER
1. LOVE AGAIN/ DUA LIPA