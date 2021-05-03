Hit Parade del domingo 2 de mayo de 2021
2 de mayo de 2021//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. EL AIRE/MORAT
19. ME HACES FALTA/ LEO GOLD FARD
18. 911/ LADY GAGA
17. GIRL LIKE ME/ BLACK EYED PEAS & SHAKIRA
16. SAVE YOUR TEARS/THE WEEKND & ARIANA GRANDE (REMIX)
15. ANYONE/ JUSTIN BIEBER
14. TOTO/NYNO VARGAS & MALA RODRÍGUEZ
13. LEAVE THE DOOR OPEN/BRUNO MARS, ANDERSON PAAK & SILK SONIC
12. TAN ENAMORADOS/ CNCO
11. LOSE SOMEBODY/KYGO & ONE REPUBLIC
10. MOOD/24K GOLDN FT. IANN DIOR
9. WE’RE GOOD/ DUA LIPA
8. FOLLOW/IMAGINE DRAGONS
7. MY HEAD MY HEART/AVA MAX
6. LISTO PA’ BAILAR/ NATALIA OREIRO
5. CANCIÓN BONITA/ CARLOS VIVES Y RICKY MARTIN
4. UP/CARDI B
3. BEAUTIFUL MISTAKE/MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION
2. THE BUSINESS/TIESTO
1. PEACHES/JUSTIN BIEBER FT. DANIEL CAESAR & GIVEON