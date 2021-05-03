Hit Parade del domingo 2 de mayo de 2021

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2 de mayo de 2021//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. EL AIRE/MORAT

19. ME HACES FALTA/ LEO GOLD FARD

18. 911/ LADY GAGA

17. GIRL LIKE ME/ BLACK EYED PEAS & SHAKIRA

16. SAVE YOUR TEARS/THE WEEKND & ARIANA GRANDE (REMIX)

15. ANYONE/ JUSTIN BIEBER

14. TOTO/NYNO VARGAS & MALA RODRÍGUEZ

13. LEAVE THE DOOR OPEN/BRUNO MARS, ANDERSON PAAK & SILK SONIC

12. TAN ENAMORADOS/ CNCO

11. LOSE SOMEBODY/KYGO & ONE REPUBLIC

10. MOOD/24K GOLDN FT. IANN DIOR

9. WE’RE GOOD/ DUA LIPA

8. FOLLOW/IMAGINE DRAGONS

7. MY HEAD MY HEART/AVA MAX

6. LISTO PA’ BAILAR/ NATALIA OREIRO

5. CANCIÓN BONITA/ CARLOS VIVES Y RICKY MARTIN

4. UP/CARDI B

3. BEAUTIFUL MISTAKE/MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION

2. THE BUSINESS/TIESTO

1. PEACHES/JUSTIN BIEBER FT. DANIEL CAESAR & GIVEON