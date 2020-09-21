Hit parade del domingo 20 de septiembre de 2020
20 de septiembre de 2020//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. OVER HIM/ERIE
19. OTRA VEZ/ FEID & ÁLVARO DÍAZ
18. STUCK WITH U/ JUSTIN BIEBER & ARIANA GRANDE
17. PAST LIFE/ TREVOR DANIEL & SELENA GOMEZ
16. BREAK MY HEART/ DUA LIPA
15. DURANTE UNA MIRADA/ LA OREJA DE VAN GOGH
14. RAIN ON ME/ LADY GAGA & ARIANA GRANDE
13. SAVAGE LOVE/ JASON DERULO
12. SI TÚ LA QUIERES/ DAVID BISBAL
11. EL MISMO AIRE/ CAMILO Y PABLO ALBORÁN
10. HOLIDAY/LITTLE MIX
9. LA MEXICANA/ PATY CANTÚ & HISPANA
8. SOUR CANDY/ LADY GAGA & BLACKPINK
7. CARDIGAN/TAYLOR SWIFT
6. HALLUCINATE/ DUA LIPA
5. ICE CREAM/ BLACKPINK & SELENA GOMEZ
4. YA PASARÁ/ CARLOS RIVERA
3. NOBODY’S LOVE/ MAROON 5
2. EL AMOR QUE ME TENÍA/ RICARDO ARJONA
1. DYNAMITE/BTS