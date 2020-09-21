Hit parade del domingo 20 de septiembre de 2020

/en /por

20 de septiembre de 2020//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. OVER HIM/ERIE

19. OTRA VEZ/ FEID & ÁLVARO DÍAZ

18. STUCK WITH U/ JUSTIN BIEBER & ARIANA GRANDE

17. PAST LIFE/ TREVOR DANIEL & SELENA GOMEZ

16. BREAK MY HEART/ DUA LIPA

15. DURANTE UNA MIRADA/ LA OREJA DE VAN GOGH

14. RAIN ON ME/ LADY GAGA & ARIANA GRANDE

13. SAVAGE LOVE/ JASON DERULO

12. SI TÚ LA QUIERES/ DAVID BISBAL

11. EL MISMO AIRE/ CAMILO Y PABLO ALBORÁN

10. HOLIDAY/LITTLE MIX

9. LA MEXICANA/ PATY CANTÚ & HISPANA

8. SOUR CANDY/ LADY GAGA & BLACKPINK

7. CARDIGAN/TAYLOR SWIFT

6. HALLUCINATE/ DUA LIPA

5. ICE CREAM/ BLACKPINK & SELENA GOMEZ

4. YA PASARÁ/ CARLOS RIVERA

3. NOBODY’S LOVE/ MAROON 5

2. EL AMOR QUE ME TENÍA/ RICARDO ARJONA

1. DYNAMITE/BTS