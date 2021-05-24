Hit Parade del domingo 23 de mayo de 2021

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23 de mayo de 2021//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. 911/ LADY GAGA

19. GIRL LIKE ME/ BLACK EYED PEAS & SHAKIRA

18. TOTO/NYNO VARGAS & MALA RODRÍGUEZ

17. TAN ENAMORADOS/ CNCO

16. DANCING THE DARK/ JUANES

15. LOSE SOMEBODY/KYGO & ONE REPUBLIC

14. SAVE YOUR TEARS/ THE WEEKND & ARIANA GRANDE

13. MOOD/24K GOLDN FT. IANN DIOR

12. WE’RE GOOD/ DUA LIPA

11. ME HACES FALTA/ LEO GOLD FARD

10. MY HEAD & MY HEART/AVA MAX

9. UP/CARDI B

8. LISTO PA’ BAILAR/ NATALIA OREIRO

7. BEAUTIFUL MISTAKE/MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION

6. PEACHES/JUSTIN BIEBER FT. DANIEL CAESAR & GIVEON

5. VUELVE, VUELVE/ DAVID BISBAL & DANNA PAOLA

4. THE BUSINESS/TIESTO

3. LEAVE THE DOOR OPEN/BRUNO MARS, ANDERSON PAAK & SILK SONIC

2. FOLLOW/IMAGINE DRAGONS

1. CANCIÓN BONITA/ CARLOS VIVES Y RICKY MARTIN