Hit Parade del domingo 23 de mayo de 2021
23 de mayo de 2021//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. 911/ LADY GAGA
19. GIRL LIKE ME/ BLACK EYED PEAS & SHAKIRA
18. TOTO/NYNO VARGAS & MALA RODRÍGUEZ
17. TAN ENAMORADOS/ CNCO
16. DANCING THE DARK/ JUANES
15. LOSE SOMEBODY/KYGO & ONE REPUBLIC
14. SAVE YOUR TEARS/ THE WEEKND & ARIANA GRANDE
13. MOOD/24K GOLDN FT. IANN DIOR
12. WE’RE GOOD/ DUA LIPA
11. ME HACES FALTA/ LEO GOLD FARD
10. MY HEAD & MY HEART/AVA MAX
9. UP/CARDI B
8. LISTO PA’ BAILAR/ NATALIA OREIRO
7. BEAUTIFUL MISTAKE/MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION
6. PEACHES/JUSTIN BIEBER FT. DANIEL CAESAR & GIVEON
5. VUELVE, VUELVE/ DAVID BISBAL & DANNA PAOLA
4. THE BUSINESS/TIESTO
3. LEAVE THE DOOR OPEN/BRUNO MARS, ANDERSON PAAK & SILK SONIC
2. FOLLOW/IMAGINE DRAGONS
1. CANCIÓN BONITA/ CARLOS VIVES Y RICKY MARTIN