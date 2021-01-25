Hit Parade del domingo 24 de enero de 2021
24 de enero de 2021//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. HOT STUFF/ KYGO & DONNA SUMMERS
19. ENTRE SOMBRAS Y SOMBRAS ME FALTAS/ANTONIO OROZCO
18. TOTO/NYNO VARGAS & MALA RODRÍGUEZ
17. MAGIC/ KYLIE MINOGUE
16. RESILIENT/ KATY PERRY, TIESTO & AITANA
15. GOLDEN/ HARRY STYLE
14.NAKED/AVA MAX
13. SMILE/ KATY PERRY
12. CUANDO TE VUELVA A VER/ ANTONIO JOSÉ
11. GIRL LIKE ME/ BLACK EYED PEAS & SHAKIRA
10. TEARS OF GOLD/ CARRIE UNDERWOOD & DAVID BISBAL
9. CHICA IDEAL/ SEBASTIAN YATRA Y GUAYNAA
8. UN BESO EN MADRID/TINI Y ALEJANDRO SANZ
7. SWEET MELODY/ LITTLE MIX
6. LOS AMIGOS NO SE BESAN EN LA BOCA/LASSO & ANA GUERRA
5. LEVITATING/ DUA LIPA & DABABY
4. EL AIRE/MORAT
3. LIFE GOES/ BTS
2. 911/ LADY GAGA
1. SE NOS FUE LA MANO/ LUIS FONSI Y EDNITA NAZARIO