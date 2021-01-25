Hit Parade del domingo 24 de enero de 2021

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24 de enero de 2021//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. HOT STUFF/ KYGO & DONNA SUMMERS

19. ENTRE SOMBRAS Y SOMBRAS ME FALTAS/ANTONIO OROZCO

18. TOTO/NYNO VARGAS & MALA RODRÍGUEZ

17. MAGIC/ KYLIE MINOGUE

16. RESILIENT/ KATY PERRY, TIESTO & AITANA

15. GOLDEN/ HARRY STYLE

14.NAKED/AVA MAX

13. SMILE/ KATY PERRY

12. CUANDO TE VUELVA A VER/ ANTONIO JOSÉ

11. GIRL LIKE ME/ BLACK EYED PEAS & SHAKIRA

10. TEARS OF GOLD/ CARRIE UNDERWOOD & DAVID BISBAL

9. CHICA IDEAL/ SEBASTIAN YATRA Y GUAYNAA

8. UN BESO EN MADRID/TINI Y ALEJANDRO SANZ

7. SWEET MELODY/ LITTLE MIX

6. LOS AMIGOS NO SE BESAN EN LA BOCA/LASSO & ANA GUERRA

5. LEVITATING/ DUA LIPA & DABABY

4. EL AIRE/MORAT

3. LIFE GOES/ BTS

2. 911/ LADY GAGA

1. SE NOS FUE LA MANO/ LUIS FONSI Y EDNITA NAZARIO