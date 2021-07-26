Hit Parade del domingo 25 de julio de 2021

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25 de julio de 2021//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. WE’RE GOOD/ DUA LIPA

19. HEAT WAVES/GLASS ANIMALS

18. DEJA VU/ OLIVIA RODRIGO

17. BAD HABIT/ ED SHEERAN

16. BEAUTIFUL MISTAKES/ MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION

15. PEACHES/ JUSTIN BIEBER & DANIEL CAESAR, GIVEON

14. CANCIÓN BONITA/ CARLOS VIVES Y RICKY MARTIN

13. THE BUSINESS/ TIESTO

12. VUELVE VUELVE/ DAVIS BISBAL Y DANNA PAOLA

11. FOLLOW/IMAGINE DRAGONS

10. LEAVE THE DOOR OPEN/BRUNO MARS, ANDERSON PAAK & SILK SONIC

9. DOS VECES/ DAVID BISBAL Y LUIS FONSI

8. ME HACES FALTA/ LEO GOLD FARD

7. PERMISSION TO DANCE/ BTS

6. ESTE CORAZÓN/ FONSECA Y DIEGO TORRES

5. HIGHER POWER/COLDPLAY

4. IDIOTA/MORAT Y DANNA PAOLA

3. QUE RICO FUERA/ RICKY MARTIN Y PALOMA MAMI

2. NO ES NO/ JOEY MONTANA Y PITIZION

1. LEAVE BEFORE YOU LOVE ME/ MARSHMELLO & JONAS BROTHERS