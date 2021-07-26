Hit Parade del domingo 25 de julio de 2021
25 de julio de 2021//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. WE’RE GOOD/ DUA LIPA
19. HEAT WAVES/GLASS ANIMALS
18. DEJA VU/ OLIVIA RODRIGO
17. BAD HABIT/ ED SHEERAN
16. BEAUTIFUL MISTAKES/ MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION
15. PEACHES/ JUSTIN BIEBER & DANIEL CAESAR, GIVEON
14. CANCIÓN BONITA/ CARLOS VIVES Y RICKY MARTIN
13. THE BUSINESS/ TIESTO
12. VUELVE VUELVE/ DAVIS BISBAL Y DANNA PAOLA
11. FOLLOW/IMAGINE DRAGONS
10. LEAVE THE DOOR OPEN/BRUNO MARS, ANDERSON PAAK & SILK SONIC
9. DOS VECES/ DAVID BISBAL Y LUIS FONSI
8. ME HACES FALTA/ LEO GOLD FARD
7. PERMISSION TO DANCE/ BTS
6. ESTE CORAZÓN/ FONSECA Y DIEGO TORRES
5. HIGHER POWER/COLDPLAY
4. IDIOTA/MORAT Y DANNA PAOLA
3. QUE RICO FUERA/ RICKY MARTIN Y PALOMA MAMI
2. NO ES NO/ JOEY MONTANA Y PITIZION
1. LEAVE BEFORE YOU LOVE ME/ MARSHMELLO & JONAS BROTHERS