Hit parade del domingo 25 de octubre de 2020
25 de octubre de 2020//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. RAIN ON ME/ LADY GAGA & ARIANA GRANDE
19. BREAK MY HEART/ DUA LIPA
18. SOUR CANDY/ LADY GAGA & BLACKPINK
17. CHICA IDEAL/ SEBASTIAN YATRA Y GUAYNAA
16. HOLIDAY/LITTLE MIX
15. LONELY/ JUSTIN BIEBER
14. CARDIGAN/TAYLOR SWIFT
13. SMILE/ KATY PERRY
12. DURANTE UNA MIRADA/ LA OREJA DE VANGOGH
11. YA PASARÁ/ CARLOS RIVERA
10. HALLUCINATE/ DUA LIPA
9. NOBODY’S LOVE/ MAROON 5
8. WONDER/SHAWN MENDES
7. EL AMOR QUE ME TENÍA/ RICARDO ARJONA
6. ICE CREAM/ BLACKPINK & SELENA GOMEZ
5. DYNAMITE/BTS
4. EL MISMO AIRE/ CAMILO Y PABLO ALBORÁN
3. NAKED/ AVA MAX
2. HOT STUFF/ KYGO & DONNA SUMMERS
1. MAGIC/ KYLIE MINOGUE