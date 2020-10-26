Hit parade del domingo 25 de octubre de 2020

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25 de octubre de 2020//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. RAIN ON ME/ LADY GAGA & ARIANA GRANDE

19. BREAK MY HEART/ DUA LIPA

18. SOUR CANDY/ LADY GAGA & BLACKPINK

17. CHICA IDEAL/ SEBASTIAN YATRA Y GUAYNAA

16. HOLIDAY/LITTLE MIX

15. LONELY/ JUSTIN BIEBER

14. CARDIGAN/TAYLOR SWIFT

13. SMILE/ KATY PERRY

12. DURANTE UNA MIRADA/ LA OREJA DE VANGOGH

11. YA PASARÁ/ CARLOS RIVERA

10. HALLUCINATE/ DUA LIPA

9. NOBODY’S LOVE/ MAROON 5

8. WONDER/SHAWN MENDES

7. EL AMOR QUE ME TENÍA/ RICARDO ARJONA

6. ICE CREAM/ BLACKPINK & SELENA GOMEZ

5. DYNAMITE/BTS

4. EL MISMO AIRE/ CAMILO Y PABLO ALBORÁN

3. NAKED/ AVA MAX

2. HOT STUFF/ KYGO & DONNA SUMMERS

1. MAGIC/ KYLIE MINOGUE