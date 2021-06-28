Hit Parade del domingo 27 de junio de 2021

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27 de junio de 2021//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. MY HEAD & MY HEART/AVA MAX

19. SAVE YOUR TEARS/ THE WEEKND & ARIANA GRANDE

18. NO ES NO/ JOEY MONTANA Y PITIZION

17. MOOD/24K GOLDN FT. IANN DIOR

16. WE’RE GOOD/ DUA LIPA

15. LISTO PA’ BAILAR/ NATALIA OREIRO

14. QUE RICO FUERA/ RICKY MARTIN  & PALOMA MAMI

13. DEJA VU/ OLIVIA RODRIGO

12. BEAUTIFUL MISTAKE/MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION

11. LEAVE BEFORE YOU LOVE ME/ MARSHMELLO & JONAS BROTHERS

9. PEACHES/JUSTIN BIEBER FT. DANIEL CAESAR & GIVEON

8. FOLLOW/IMAGINE DRAGONS

7. CANCIÓN BONITA/ CARLOS VIVES Y RICKY MARTIN

6. IDIOTA/MORAT Y DANNA PAOLA

5. DANCING THE DARK/ JUANES

4. VUELVE, VUELVE/ DAVID BISBAL & DANNA PAOLA

3. ME HACES FALTA/ LEO GOLD FARD

2. LEAVE THE DOOR OPEN/BRUNO MARS, ANDERSON PAAK & SILK SONIC

1. HIGHER POWER/COLDPLAY