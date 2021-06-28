Hit Parade del domingo 27 de junio de 2021
27 de junio de 2021//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. MY HEAD & MY HEART/AVA MAX
19. SAVE YOUR TEARS/ THE WEEKND & ARIANA GRANDE
18. NO ES NO/ JOEY MONTANA Y PITIZION
17. MOOD/24K GOLDN FT. IANN DIOR
16. WE’RE GOOD/ DUA LIPA
15. LISTO PA’ BAILAR/ NATALIA OREIRO
14. QUE RICO FUERA/ RICKY MARTIN & PALOMA MAMI
13. DEJA VU/ OLIVIA RODRIGO
12. BEAUTIFUL MISTAKE/MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION
11. LEAVE BEFORE YOU LOVE ME/ MARSHMELLO & JONAS BROTHERS
9. PEACHES/JUSTIN BIEBER FT. DANIEL CAESAR & GIVEON
8. FOLLOW/IMAGINE DRAGONS
7. CANCIÓN BONITA/ CARLOS VIVES Y RICKY MARTIN
6. IDIOTA/MORAT Y DANNA PAOLA
5. DANCING THE DARK/ JUANES
4. VUELVE, VUELVE/ DAVID BISBAL & DANNA PAOLA
3. ME HACES FALTA/ LEO GOLD FARD
2. LEAVE THE DOOR OPEN/BRUNO MARS, ANDERSON PAAK & SILK SONIC
1. HIGHER POWER/COLDPLAY