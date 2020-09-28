Hit parade del domingo 27 de septiembre de 2020
27 de septiembre de 2020//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. STUCK WITH U/ JUSTIN BIEBER & ARIANA GRANDE
19. PERFECTA/ LUIS FONSI & FARRUKO
18. PAST LIFE/ TREVOR DANIEL & SELENA GOMEZ
17. BREAK MY HEART/ DUA LIPA
16. LETTER TO YOU/ BRUCE SPRINGSTEEN
15. RAIN ON ME/ LADY GAGA & ARIANA GRANDE
14. SI TÚ LA QUIERES/ DAVID BISBAL
13. SOUR CANDY/ LADY GAGA & BLACKPINK
12. OTRA VEZ/ FEID & ÁLVARO DÍAZ
11. HOLIDAY/LITTLE MIX
9. LA MEXICANA/ PATY CANTÚ & HISPANA
8. CARDIGAN/TAYLOR SWIFT
7. HALLUCINATE/ DUA LIPA
6. EL MISMO AIRE/ CAMILO Y PABLO ALBORÁN
5. YA PASARÁ/ CARLOS RIVERA
4. NOBODY’S LOVE/ MAROON 5
3. EL AMOR QUE ME TENÍA/ RICARDO ARJONA
2. DYNAMITE/BTS
1. ICE CREAM/ BLACKPINK & SELENA GOMEZ