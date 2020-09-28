Hit parade del domingo 27 de septiembre de 2020

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27 de septiembre de 2020//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. STUCK WITH U/ JUSTIN BIEBER & ARIANA GRANDE

19. PERFECTA/ LUIS FONSI & FARRUKO

18. PAST LIFE/ TREVOR DANIEL & SELENA GOMEZ

17. BREAK MY HEART/ DUA LIPA

16. LETTER TO YOU/ BRUCE SPRINGSTEEN

15. RAIN ON ME/ LADY GAGA & ARIANA GRANDE

14. SI TÚ LA QUIERES/ DAVID BISBAL

13. SOUR CANDY/ LADY GAGA & BLACKPINK

12. OTRA VEZ/ FEID & ÁLVARO DÍAZ

11. HOLIDAY/LITTLE MIX

9. LA MEXICANA/ PATY CANTÚ & HISPANA

8. CARDIGAN/TAYLOR SWIFT

7. HALLUCINATE/ DUA LIPA

6. EL MISMO AIRE/ CAMILO Y PABLO ALBORÁN

5. YA PASARÁ/ CARLOS RIVERA

4. NOBODY’S LOVE/ MAROON 5

3. EL AMOR QUE ME TENÍA/ RICARDO ARJONA

2. DYNAMITE/BTS

1. ICE CREAM/ BLACKPINK & SELENA GOMEZ