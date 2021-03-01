Hit Parade del domingo 28 de febrero de 2021
28 de febrero de 2021//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. RESILIENT/ KATY PERRY, TIESTO & AITANA
19. NAKED/AVA MAX
18. GOLDEN/ HARRY STYLE
17. CUANDO TE VUELVA A VER/ ANTONIO JOSÉ
16. WE’RE GOOD/ DUA LIPA
15. UN BESO EN MADRID/TINI Y ALEJANDRO SANZ
14. CHICA IDEAL/ SEBASTIAN YATRA Y GUAYNAA
13. VACIO/LUIS FONSI Y RAW ALEJANDRO
12. SWEET MELODY/ LITTLE MIX
11. LIFE GOES/ BTS
10. LEVITATING/ DUA LIPA & DABABY
9. ANYONE/ JUSTIN BIEBER
8. EL AIRE/MORAT
7. SE NOS FUE LA MANO/ LUIS FONSI Y EDNITA NAZARIO
6. 911/ LADY GAGA
5. LOS AMIGOS NO SE BESAN EN LA BOCA/LASSO & ANA GUERRA
4. GIRL LIKE ME/ BLACK EYED PEAS & SHAKIRA
3. LOVE SOMEBODY/KYGO & ONE REPUBLIC
2. TEARS OF GOLD/ CARRIE UNDERWOOD & DAVID BISBAL
1. TOTO/NYNO VARGAS & MALA RODRÍGUEZ