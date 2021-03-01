Hit Parade del domingo 28 de febrero de 2021

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28 de febrero de 2021//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. RESILIENT/ KATY PERRY, TIESTO & AITANA

19. NAKED/AVA MAX

18. GOLDEN/ HARRY STYLE

17. CUANDO TE VUELVA A VER/ ANTONIO JOSÉ

16. WE’RE GOOD/ DUA LIPA

15. UN BESO EN MADRID/TINI Y ALEJANDRO SANZ

14. CHICA IDEAL/ SEBASTIAN YATRA Y GUAYNAA

13. VACIO/LUIS FONSI Y RAW ALEJANDRO

12. SWEET MELODY/ LITTLE MIX

11. LIFE GOES/ BTS

10. LEVITATING/ DUA LIPA & DABABY

9. ANYONE/ JUSTIN BIEBER

8. EL AIRE/MORAT

7. SE NOS FUE LA MANO/ LUIS FONSI Y EDNITA NAZARIO

6. 911/ LADY GAGA

5. LOS AMIGOS NO SE BESAN EN LA BOCA/LASSO & ANA GUERRA

4. GIRL LIKE ME/ BLACK EYED PEAS & SHAKIRA

3. LOVE SOMEBODY/KYGO & ONE REPUBLIC

2. TEARS OF GOLD/ CARRIE UNDERWOOD & DAVID BISBAL

1. TOTO/NYNO VARGAS & MALA RODRÍGUEZ