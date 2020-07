Hit parade del domingo 28 de junio de 2020

28 de junio de 2020//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. HOW TO BE LONELY/ RITA ORA

19. BAJO LA MESA/ MORAT Y SEBASTIÁN YATRA

18. SOUR CANDY/ LADY GAGA & BLACKPINK

17. ANYONE/ DEMI LOVATO

16. LIVING IN A GHOST TOWN/ ROLLING STONES

15. COLOR ESPERANZA/ ARTISTAS VARIOS

14. DAISIES/ KATY PERRY

13. MIDNIGHT/ ALESSO & LIAM PAYNE

12. NUNCA TE OLVIDE/MORAT

11. X/ JONAS BROTHERS FT. KAROL G.

10. SOY DE ALLÁ/ HORACIO VALDES

9. STUPID LOVE/ LADY GAGA

8. CAUTION/ THE KILLERS

7. SI TÚ LA QUIERES/ DAVID BISBAL

6. STUCK WITH U/ JUSTIN BIEBER & ARIANA GRANDE

5. ENEMIGOS/ AITANA & REIK

4. BREAK MY HEART/ DUA LIPA

3. LO QUE AYER ERA NORMAL/ FONSECA

2. RAIN ON ME/ LADY GAGA & ARIANA GRANDE

1. HONGOS/ RICARDO ARJONA