Hit Parade del domingo 28 de marzo de 2021
28 de marzo de 2021//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. LISTO PA’BAILAR/ NATALIA OREIRO
19. CHICA IDEAL/ SEBASTIAN YATRA Y GUAYNAA
18. LOS AMIGOS NO SE BESAN EN LA BOCA/LASSO & ANA GUERRA
17. LEVITATING/ DUA LIPA & DABABY
16. LIFE GOES/ BTS
15. SE NOS FUE LA MANO/ LUIS FONSI Y EDNITA NAZARIO
14. SPACEMAN/ NICK JONAS
13. BEAUTIFUL MISTAKE/MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION
12. EL AIRE/MORAT
11. VACÍO/LUIS FONSI Y RAW ALEJANDRO
10. 911/ LADY GAGA
9. TAN ENAMORADOS/ CNCO
8. GIRL LIKE ME/ BLACK EYED PEAS & SHAKIRA
7. UP/CARDI B
6. TEARS OF GOLD/ CARRIE UNDERWOOD & DAVID BISBAL
5. TOTO/NYNO VARGAS & MALA RODRÍGUEZ
4. LOVE SOMEBODY/KYGO & ONE REPUBLIC
3. ANYONE/ JUSTIN BIEBER
2. WE’RE GOOD/ DUA LIPA
1. MY HEAD MY HEART/AVA MAX