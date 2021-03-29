Hit Parade del domingo 28 de marzo de 2021

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28 de marzo de 2021//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. LISTO PA’BAILAR/ NATALIA OREIRO

19. CHICA IDEAL/ SEBASTIAN YATRA Y GUAYNAA

18. LOS AMIGOS NO SE BESAN EN LA BOCA/LASSO & ANA GUERRA

17. LEVITATING/ DUA LIPA & DABABY

16. LIFE GOES/ BTS

15. SE NOS FUE LA MANO/ LUIS FONSI Y EDNITA NAZARIO

14. SPACEMAN/ NICK JONAS

13. BEAUTIFUL MISTAKE/MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION

12. EL AIRE/MORAT

11. VACÍO/LUIS FONSI Y RAW ALEJANDRO

10. 911/ LADY GAGA

9. TAN ENAMORADOS/ CNCO

8. GIRL LIKE ME/ BLACK EYED PEAS & SHAKIRA

7. UP/CARDI B

6. TEARS OF GOLD/ CARRIE UNDERWOOD & DAVID BISBAL

5. TOTO/NYNO VARGAS & MALA RODRÍGUEZ

4. LOVE SOMEBODY/KYGO & ONE REPUBLIC

3. ANYONE/ JUSTIN BIEBER

2. WE’RE GOOD/ DUA LIPA

1. MY HEAD MY HEART/AVA MAX