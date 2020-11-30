Hit Parade del domingo 29 de noviembre de 2020
29 de noviembre de 2020//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. YA PASARÁ/ CARLOS RIVERA
19. GOLDEN/ HARRY STYLE
18. HALLUCINATE/ DUA LIPA
17. ICE CREAM/ BLACKPINK & SELENA GOMEZ
16. ENTRE SOMBRAS Y SOMBRAS ME FALTAS/ ANTONIO OROZCO
15. NOBODY’S LOVE/ MAROON 5
14. EL AMOR QUE ME TENÍA/ RICARDO ARJONA
13. LONELY/ JUSTIN BIEBER
12. POSITIONS/ ARIANA GRANDE
11. DYNAMITE/BTS
10. HOT STUFF/ KYGO & DONNA SUMMERS
9. EL AIRE/MORAT
8. MAGIC/ KYLIE MINOGUE
7. WONDER/SHAWN MENDES
6. SWEET MELODY/ LITTLE MIX
5.NAKED/AVA MAX
4. LEVITATING/ DUA LIPA
3. SMILE/ KATY PERRY
2. UN BESO EN MADRID/TINI Y ALEJANDRO SANZ
1. CHICA IDEAL/ SEBASTIAN YATRA Y GUAYNAA