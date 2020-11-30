Hit Parade del domingo 29 de noviembre de 2020

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29 de noviembre de 2020//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. YA PASARÁ/ CARLOS RIVERA

19. GOLDEN/ HARRY STYLE

18. HALLUCINATE/ DUA LIPA

17. ICE CREAM/ BLACKPINK & SELENA GOMEZ

16. ENTRE SOMBRAS Y SOMBRAS ME FALTAS/ ANTONIO OROZCO

15. NOBODY’S LOVE/ MAROON 5

14. EL AMOR QUE ME TENÍA/ RICARDO ARJONA

13. LONELY/ JUSTIN BIEBER

12. POSITIONS/ ARIANA GRANDE

11. DYNAMITE/BTS

10. HOT STUFF/ KYGO & DONNA SUMMERS

9. EL AIRE/MORAT

8. MAGIC/ KYLIE MINOGUE

7. WONDER/SHAWN MENDES

6. SWEET MELODY/ LITTLE MIX

5.NAKED/AVA MAX

4. LEVITATING/ DUA LIPA

3. SMILE/ KATY PERRY

2. UN BESO EN MADRID/TINI Y ALEJANDRO SANZ

1. CHICA IDEAL/ SEBASTIAN YATRA Y GUAYNAA