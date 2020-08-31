Hit parade del domingo 30 de agosto de 2020

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30 de agosto de 2020//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. CAUTION/ THE KILLERS

19. ENEMIGOS/ AITANA & REIK

18. DYNAMITE/BTS

17. COLOR ESPERANZA/ ARTISTAS VARIOS

16. OVER HIM/ERIE

15. HOLIDAY/LITTLE MIX

14. STUCK WITH U/ JUSTIN BIEBER & ARIANA GRANDE

13. PAST LIFE/ TREVOR DANIEL & SELENA GOMEZ

12. SIN AIRE/ANA MENA

11. BREAK MY HEART/ DUA LIPA

10. RAIN ON ME/ LADY GAGA & ARIANA GRANDE

9. SAVAGE LOVE/ JASON DERULO

8. SI TÚ LA QUIERES/ DAVID BISBAL

7. LA MEXICANA/ PATY CANTÚ & HISPANA

6. EL AMOR QUE ME TENÍA/ RICARDO ARJONA

5. SOUR CANDY/ LADY GAGA & BLACKPINK

4. NOBODY’S LOVE/ MAROON 5

3. CARDIGAN/TAYLOR SWIFT

2. HALLUCINATE/ DUA LIPA

1. YA PASARÁ/ CARLOS RIVERA