Hit parade del domingo 30 de agosto de 2020
30 de agosto de 2020//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. CAUTION/ THE KILLERS
19. ENEMIGOS/ AITANA & REIK
18. DYNAMITE/BTS
17. COLOR ESPERANZA/ ARTISTAS VARIOS
16. OVER HIM/ERIE
15. HOLIDAY/LITTLE MIX
14. STUCK WITH U/ JUSTIN BIEBER & ARIANA GRANDE
13. PAST LIFE/ TREVOR DANIEL & SELENA GOMEZ
12. SIN AIRE/ANA MENA
11. BREAK MY HEART/ DUA LIPA
10. RAIN ON ME/ LADY GAGA & ARIANA GRANDE
9. SAVAGE LOVE/ JASON DERULO
8. SI TÚ LA QUIERES/ DAVID BISBAL
7. LA MEXICANA/ PATY CANTÚ & HISPANA
6. EL AMOR QUE ME TENÍA/ RICARDO ARJONA
5. SOUR CANDY/ LADY GAGA & BLACKPINK
4. NOBODY’S LOVE/ MAROON 5
3. CARDIGAN/TAYLOR SWIFT
2. HALLUCINATE/ DUA LIPA
1. YA PASARÁ/ CARLOS RIVERA