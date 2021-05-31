Hit Parade del domingo 30 de mayo de 2021

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30 de mayo de 2021//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. TOTO/NYNO VARGAS & MALA RODRÍGUEZ

19. GIRL LIKE ME/ BLACK EYED PEAS & SHAKIRA

18. TAN ENAMORADOS/ CNCO

17. LOVE FOR THE SUMMER/ DEACON FT. LOREN GRAY

16. LOSE SOMEBODY/KYGO & ONE REPUBLIC

15. SAVE YOUR TEARS/ THE WEEKND & ARIANA GRANDE

14. MOOD/24K GOLDN FT. IANN DIOR

13. WE’RE GOOD/ DUA LIPA

12. DANCING THE DARK/ JUANES

11. MY HEAD & MY HEART/AVA MAX

10. UP/CARDI B

9. LISTO PA’ BAILAR/ NATALIA OREIRO

8. BEAUTIFUL MISTAKE/MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION

7. ME HACES FALTA/ LEO GOLD FARD

6. PEACHES/JUSTIN BIEBER FT. DANIEL CAESAR & GIVEON

5. THE BUSINESS/TIESTO

4. FOLLOW/IMAGINE DRAGONS

3. CANCIÓN BONITA/ CARLOS VIVES Y RICKY MARTIN

2. LEAVE THE DOOR OPEN/BRUNO MARS, ANDERSON PAAK & SILK SONIC

1. VUELVE, VUELVE/ DAVID BISBAL & DANNA PAOLA