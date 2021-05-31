Hit Parade del domingo 30 de mayo de 2021
30 de mayo de 2021//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. TOTO/NYNO VARGAS & MALA RODRÍGUEZ
19. GIRL LIKE ME/ BLACK EYED PEAS & SHAKIRA
18. TAN ENAMORADOS/ CNCO
17. LOVE FOR THE SUMMER/ DEACON FT. LOREN GRAY
16. LOSE SOMEBODY/KYGO & ONE REPUBLIC
15. SAVE YOUR TEARS/ THE WEEKND & ARIANA GRANDE
14. MOOD/24K GOLDN FT. IANN DIOR
13. WE’RE GOOD/ DUA LIPA
12. DANCING THE DARK/ JUANES
11. MY HEAD & MY HEART/AVA MAX
10. UP/CARDI B
9. LISTO PA’ BAILAR/ NATALIA OREIRO
8. BEAUTIFUL MISTAKE/MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION
7. ME HACES FALTA/ LEO GOLD FARD
6. PEACHES/JUSTIN BIEBER FT. DANIEL CAESAR & GIVEON
5. THE BUSINESS/TIESTO
4. FOLLOW/IMAGINE DRAGONS
3. CANCIÓN BONITA/ CARLOS VIVES Y RICKY MARTIN
2. LEAVE THE DOOR OPEN/BRUNO MARS, ANDERSON PAAK & SILK SONIC
1. VUELVE, VUELVE/ DAVID BISBAL & DANNA PAOLA