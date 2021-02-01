Hit Parade del domingo 31 de enero de 2021

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31 de enero de 2021//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. ENTRE SOMBRAS Y SOMBRAS ME FALTAS/ANTONIO OROZCO

19. LOVE SOMEBODY/KYGO & ONE REPUBLIC

18. MAGIC/ KYLIE MINOGUE

17. RESILIENT/ KATY PERRY, TIESTO & AITANA

16. GOLDEN/ HARRY STYLE

15. NAKED/AVA MAX

14. SMILE/ KATY PERRY

13. CUANDO TE VUELVA A VER/ ANTONIO JOSÉ

12. CHICA IDEAL/ SEBASTIAN YATRA Y GUAYNAA

11. TOTO/NYNO VARGAS & MALA RODRÍGUEZ

10. UN BESO EN MADRID/TINI Y ALEJANDRO SANZ

9. SWEET MELODY/ LITTLE MIX

8. LIFE GOES/ BTS

7. LEVITATING/ DUA LIPA & DABABY

6. EL AIRE/MORAT

5. TEARS OF GOLD/ CARRIE UNDERWOOD & DAVID BISBAL

4. SE NOS FUE LA MANO/ LUIS FONSI Y EDNITA NAZARIO

3. 911/ LADY GAGA

2. LOS AMIGOS NO SE BESAN EN LA BOCA/LASSO & ANA GUERRA

1. GIRL LIKE ME/ BLACK EYED PEAS & SHAKIRA