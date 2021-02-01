Hit Parade del domingo 31 de enero de 2021
31 de enero de 2021//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. ENTRE SOMBRAS Y SOMBRAS ME FALTAS/ANTONIO OROZCO
19. LOVE SOMEBODY/KYGO & ONE REPUBLIC
18. MAGIC/ KYLIE MINOGUE
17. RESILIENT/ KATY PERRY, TIESTO & AITANA
16. GOLDEN/ HARRY STYLE
15. NAKED/AVA MAX
14. SMILE/ KATY PERRY
13. CUANDO TE VUELVA A VER/ ANTONIO JOSÉ
12. CHICA IDEAL/ SEBASTIAN YATRA Y GUAYNAA
11. TOTO/NYNO VARGAS & MALA RODRÍGUEZ
10. UN BESO EN MADRID/TINI Y ALEJANDRO SANZ
9. SWEET MELODY/ LITTLE MIX
8. LIFE GOES/ BTS
7. LEVITATING/ DUA LIPA & DABABY
6. EL AIRE/MORAT
5. TEARS OF GOLD/ CARRIE UNDERWOOD & DAVID BISBAL
4. SE NOS FUE LA MANO/ LUIS FONSI Y EDNITA NAZARIO
3. 911/ LADY GAGA
2. LOS AMIGOS NO SE BESAN EN LA BOCA/LASSO & ANA GUERRA
1. GIRL LIKE ME/ BLACK EYED PEAS & SHAKIRA