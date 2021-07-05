Hit Parade del domingo 4 de julio de 2021
4 de julio de 2021//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. ESTE CORAZÓN/ FONSECA Y DIEGO TORRES
19. SAVE YOUR TEARS/ THE WEEKND & ARIANA GRANDE
18. MOOD/24K GOLDN FT. IANN DIOR
17. WE’RE GOOD/ DUA LIPA
16. LISTO PA’ BAILAR/ NATALIA OREIRO
15. DEJA VU/ OLIVIA RODRIGO
14. NO ES NO/ JOEY MONTANA Y PITIZION
13. BEAUTIFUL MISTAKE/MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION
12. QUE RICO FUERA/ RICKY MARTIN Y PALOMA MAMI
11. PEACHES/ JUSTIN BIEBER & DANIEL CAESAR, GIVEON
10. THE BUSINESS/ TIESTO
9. CANCIÓN BONITA/ CARLOS VIVES Y RICKY MARTIN
8. FOLLOW/IMAGINE DRAGONS
7. CANCIÓN BONITA/ CARLOS VIVES Y RICKY MARTIN
6. DANCING THE DARK/ JUANES
5. LEAVE THE DOOR OPEN/BRUNO MARS, ANDERSON PAAK & SILK SONIC
4. ME HACES FALTA/ LEO GOLD FARD
3. LEAVE BEFORE YOU LOVE ME/ MARSHMELLO & JONAS BROTHERS
2. IDIOTA/MORAT Y DANNA PAOLA
1. HIGHER POWER/COLDPLAY