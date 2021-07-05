Hit Parade del domingo 4 de julio de 2021

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4 de julio de 2021//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. ESTE CORAZÓN/ FONSECA Y DIEGO TORRES

19. SAVE YOUR TEARS/ THE WEEKND & ARIANA GRANDE

18. MOOD/24K GOLDN FT. IANN DIOR

17. WE’RE GOOD/ DUA LIPA

16. LISTO PA’ BAILAR/ NATALIA OREIRO

15. DEJA VU/ OLIVIA RODRIGO

14. NO ES NO/ JOEY MONTANA Y PITIZION

13. BEAUTIFUL MISTAKE/MAROON 5 & MEGAN THEE STALLION

12. QUE RICO FUERA/ RICKY MARTIN Y PALOMA MAMI

11. PEACHES/ JUSTIN BIEBER & DANIEL CAESAR, GIVEON

10. THE BUSINESS/ TIESTO

9. CANCIÓN BONITA/ CARLOS VIVES Y RICKY MARTIN

8. FOLLOW/IMAGINE DRAGONS

7. CANCIÓN BONITA/ CARLOS VIVES Y RICKY MARTIN

6. DANCING THE DARK/ JUANES

5. LEAVE THE DOOR OPEN/BRUNO MARS, ANDERSON PAAK & SILK SONIC

4. ME HACES FALTA/ LEO GOLD FARD

3. LEAVE BEFORE YOU LOVE ME/ MARSHMELLO & JONAS BROTHERS

2. IDIOTA/MORAT Y DANNA PAOLA

1. HIGHER POWER/COLDPLAY