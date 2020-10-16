Hit parade del domingo 4 de octubre de 2020
4 de octubre de 2020//Youtube//Foto: YouTube
Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.
20. PAST LIFE/ TREVOR DANIEL & SELENA GOMEZ
19. BREAK MY HEART/ DUA LIPA
18. SI TÚ LA QUIERES/ DAVID BISBAL
17. NAKED/ AVA MAX
16. RAIN ON ME/ LADY GAGA & ARIANA GRANDE
15. PERFECTA/ LUIS FONSI & FARRUKO
14. SOUR CANDY/ LADY GAGA & BLAKPINK
13. HOLIDAY/LITTLE MIX
12. LA MEXICANA/ PATY CANTÚ & HISPANA
11. DURANTE UNA MIRADA/ LA OREJA DE VANGOGH
10. CARDIGAN/TAYLOR SWIFT
9. OTRA VEZ/ FEID & ÁLVARO DÍAZ
8. HALLUCINATE/ DUA LIPA
7. HOT STUFF/ KYGO & DONNA SUMMERS
6. YA PASARÁ/ CARLOS RIVERA
5. NOBODY’S LOVE/ MAROON 5
4. EL AMOR QUE ME TENÍA/ RICARDO ARJONA
3. DYNAMITE/BTS
2. EL MISMO AIRE/ CAMILO Y PABLO ALBORÁN
1. ICE CREAM/ BLACKPINK & SELENA GOMEZ