Hit parade del domingo 4 de octubre de 2020

/en /por

4 de octubre de 2020//Youtube//Foto: YouTube

Les presentamos las veinte canciones más solicitadas de la semana.

20. PAST LIFE/ TREVOR DANIEL & SELENA GOMEZ

19. BREAK MY HEART/ DUA LIPA

18. SI TÚ LA QUIERES/ DAVID BISBAL

17. NAKED/ AVA MAX

16. RAIN ON ME/ LADY GAGA & ARIANA GRANDE

15. PERFECTA/ LUIS FONSI & FARRUKO

14. SOUR CANDY/ LADY GAGA & BLAKPINK

13. HOLIDAY/LITTLE MIX

12. LA MEXICANA/ PATY CANTÚ & HISPANA

11. DURANTE UNA MIRADA/ LA OREJA DE VANGOGH

10. CARDIGAN/TAYLOR SWIFT

9. OTRA VEZ/ FEID & ÁLVARO DÍAZ

8. HALLUCINATE/ DUA LIPA

7. HOT STUFF/ KYGO & DONNA SUMMERS

6. YA PASARÁ/ CARLOS RIVERA

5. NOBODY’S LOVE/ MAROON 5

4. EL AMOR QUE ME TENÍA/ RICARDO ARJONA

3. DYNAMITE/BTS

2. EL MISMO AIRE/ CAMILO Y PABLO ALBORÁN

1. ICE CREAM/ BLACKPINK & SELENA GOMEZ